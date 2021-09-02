В сети появился третий сезон современного мультсериала «Простоквашино»

1 сентября на стриминговой платформе Okko вышел третий сезон обновленного мультсериала «Простоквашино». В нем появится новая героиня — девочка Оля, которая очень нравится Дяде Федору.

Сейчас на портале Okko доступны четыре серии — «Обидное слово», «Радионяня», «Геймер» и «Интересная профессия». Посмотреть их можно только по подписке.

В новых сериях герои раскроются с неожиданной стороны: Матроскин пойдет на хитрости, Шарик «поставит на уши» Простоквашино своими фантазийными идеями, Дядя Федор будет добиваться расположения возлюбленной, Печкин уйдет в виртуальную реальность.

«Союзмультфильм» также отметил, что третий сезон выйдет в новой стилистике.

«Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход — истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на создателей «Простоквашино».

Изменится и голос Дяди Федора — его озвучит 12-летний актер Мигель Керимов, известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза.

Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко, Няню — Татьяна Васильева, Маму — Юлия Меньшова, Папу — Андрей Тенетко, а Печкина — Иван Охлобыстин. Новую героиню Олю озвучит 11-летняя актриса Лиза Бугулова.