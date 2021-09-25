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Наши выиграли. Названы имена победителей театрального Золотухинского фестиваля в Барнауле

24 сентября в Барнауле в Молодежном театре Алтая завершили четвертый театральный фестиваль им. Золотухина. Гран-при конкурса получили хозяева праздника за постановку режиссера Бениамина Коца «Мой папа — Питер Пэн».

В МТА подвели итоги четвертого фестиваля им. Золотухина
В МТА подвели итоги четвертого фестиваля им. Золотухина
Дарья Беркетова

В этом году в конкурсной программе свои спектакли представили 11 театров страны.

Номинации жюри распределило следующим образом:

  • «Лучшая женская роль» — Елена Адушева за роль Матери в спектакле «И разыгрались же кони в поле…», Алтайский краевой театр драмы;
  • «Лучшая мужская роль» — Сергей Басов за роль Ивана Антоновича Расплюева в спектакле «Смерть Тарелкина», Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан;
  • «Лучшая женская роль второго плана» — Юлия Юрьева за роль Учительницы в спектакле «Мой папа — Питер Пэн», Молодежный театр Алтая;
  • «Лучшая мужская роль второго плана» — Виталий Шенгиреев за роль Вани Кудряша в спектакле «Гроза», Няганский ТЮЗ;
  • «Лучшая работа художника» — Александр Мохов, Мария Лукка и Наталья Наумова, художественное оформление спектакля «Эзоп» Альметьевского татарского государственного драматического театра;
  • «Лучший актёрский ансамбль» — Глазовский драматический театр «Парафраз»;
  • «Новация» — спектакль «В Москву — разгонять тоску», Челябинский государственный драматический «Молодёжный театр»;
  • «Надежда сцены» — Владислав Гетце за роль Влада / Мишки Квакина в спектакле «Тимур и его команда» Екатеринбургского ТЮЗа, и Тамара Данилова за роль Софьи в спектакле «Обыкновенная история» Кемеровского театра для детей и молодёжи.

По словам судей, у них не было споров по поводу того, кому присудить Гран-при, а вот в актерских номинациях разногласия были.

Председатель жюри Елена Ковальская призналась, что на фестивале она открыла для себя не только новые имена, но и города.

«Я очередной раз убедилась, как богат театр России. В программе было три театра, благодаря которым я узнала о существовании таких городов, как Нягань, Альметьевск и Глазов. Оказываются, они гастролируют по стране и показывают, чем живут, чем болеют и на что надеются. Так что театр — это отличный попутешествовать, не выезжая за пределы города», — сказала она.

В МТА подвели итоги четвертого фестиваля им. Золотухина
В МТА подвели итоги четвертого фестиваля им. Золотухина
Дарья Беркетова

Завершился фестиваль спектаклем «Горка» московского театра на Таганке в постановке режиссера Данила Чащина.

В спектакле рассказывается история воспитательницы Насти, которая должна подготовить новогодний утренник с детьми, а с родителями — построить горку. Но многие неприятные обстоятельства постоянно сваливаются на ее голову, мешая это сделать.

Спектакль &quot;Горка&quot; Московского театра на Таганке
Спектакль «Горка» Московского театра на Таганке
kassy.ru

Юбилейный, пятый Золотухинский фестиваль теперь состоится через два года, в 2023 году.

Какие премьеры и события готовят барнаульские театры еще готовят в этом сезоне — можно прочитать здесь.

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