«Дубовая роща» представит в Барнауле рок-сказку о приключениях новгородского гусляра и его мягкого места

Садко неожиданно обнаруживает, что у него исчезла задница. Выясняется, что ее украл Царь Морской. Садко ныряет в подводное царство, а далее следует увлекательный интерактивный квест с заданиями, которые озвучивает Царь Морской.
По выполнению всех заданий (с помощью зала) Царь Морской нехотя возвращает Садко его задницу. Садко и зрители радуются, мягкое место прикрепляется назад к Садко.
Зрителей призывают соблюдать дресс-код: приходить в парчовых халатах, сафьяновых сапогах, кокошниках и проч.
Рок-былина «Задко». Либретто
22 февраля, 9:00. Вхрд 300 рублей.
Ресторан «ПачаМама». Социалистический проспект, 23.
18+