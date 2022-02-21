«Дубовая роща» представит в Барнауле рок-сказку о приключениях новгородского гусляра и его мягкого места

Творческое объединение «Дубовая роща» даст очередной концерт в Барнауле. Музыканты представят рок-былину «Задко». Это история удивительного путешествия новгородского гусляра в подводное царство.

Садко неожиданно обнаруживает, что у него исчезла задница. Выясняется, что ее украл Царь Морской. Садко ныряет в подводное царство, а далее следует увлекательный интерактивный квест с заданиями, которые озвучивает Царь Морской.

По выполнению всех заданий (с помощью зала) Царь Морской нехотя возвращает Садко его задницу. Садко и зрители радуются, мягкое место прикрепляется назад к Садко.

Зрителей призывают соблюдать дресс-код: приходить в парчовых халатах, сафьяновых сапогах, кокошниках и проч.

Рок-былина «Задко». Либретто

22 февраля, 9:00. Вхрд 300 рублей.

Ресторан «ПачаМама». Социалистический проспект, 23.

18+