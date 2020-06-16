Известный историк проведет онлайн-экскурсию по монастырю в Барнауле

Экскурсию анонсировали в группе Urban History.
«На краю города, под сенью сосен медленно, но верно погружается в песок наше славное прошлое. В советское время оно было объявлено запретной зоной, и этот запрет не до конца снят до сих пор. Но пока еще можно увидеть остатки уходящей в небытие истории», — пишут организаторы.
Это уже третья онлайн-экскурсия Данила Дегтярева. Первые две — об алтайской железной дороге и исторической части Барнаула — можно посмотреть в группе ВКонтакте. Здесь же пройдет трансляция о монастыре.
Начало онлайн-экскурсии в 19:00. Продолжительность — 1 час.