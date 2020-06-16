Известный историк проведет онлайн-экскурсию по монастырю в Барнауле

Экскурсию анонсировали в группе Urban History.

«На краю города, под сенью сосен медленно, но верно погружается в песок наше славное прошлое. В советское время оно было объявлено запретной зоной, и этот запрет не до конца снят до сих пор. Но пока еще можно увидеть остатки уходящей в небытие истории», — пишут организаторы.