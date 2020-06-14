Премьера барнаульского zoom-спектакля онлайн собрала почти 2000 просмотров

Театральная мастерская Homo Artisticus показала онлайн первый на Алтае онлайн-спектакль. Постановка «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто в первые же часы собрала почти 2 тыс. просмотров.

Таким спектаклем мастерская закрыла театральный сезон. В постановке были заняты семь человек — шесть девушек и один парень.

Ставили пьесу дистанционно, через платформу ZOOM, откуда и появилось название формата постановки.

Процесс создания больше напоминал не театральную репетицию, а съемки кинокартины: записывались отдельные кадры и дубли, из которых выбирались и монтировались лучшие.

«Это жутко интересно, мы репетируем каждый день. Садимся за компьютер в семь часов вечера и заканчиваем в десять. Сначала читаем текст, потом пробуем сыграть, затем записываем. По видеосвязи мы также выбрали костюмы и создали обстановку каждой комнаты», — рассказывала о создании постановки режиссер Татьяна Стибунова.

Спектакль сохранился в сети, посмотреть его можно здесь.