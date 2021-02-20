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Известный историк расскажет о необычных улицах и Красной площади Барнаула

Барнаульский историк Данил Дегтярев проведет бесплатную экскурсию по городу 23 февраля.

Данил Дегтярев на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
Данил Дегтярев на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Темой экскурсии станут улицы, названные в честь людей.

«Обычно в названии присутствуют их фамилии. А вот в Барнауле есть улица в честь имени — улица Анатолия», — пишет в анонсе на своей странице в соцсетях Дегтярев.

Также историк расскажет, где в Барнауле находилась Красная площадь и о доме, который трижды спасали от пожара.

Начало экскурсии в 14:00. Продолжительность — 2 часа. Точка сбора — пересечение ул. Анатолия и пер. Горького, у дома № 60.

Всех желающих принять участие в экскурсии просят не забывать маски и соблюдать дистанцию.

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