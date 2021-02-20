Известный историк расскажет о необычных улицах и Красной площади Барнаула

Темой экскурсии станут улицы, названные в честь людей.
«Обычно в названии присутствуют их фамилии. А вот в Барнауле есть улица в честь имени — улица Анатолия», — пишет в анонсе на своей странице в соцсетях Дегтярев.
Также историк расскажет, где в Барнауле находилась Красная площадь и о доме, который трижды спасали от пожара.
Начало экскурсии в 14:00. Продолжительность — 2 часа. Точка сбора — пересечение ул. Анатолия и пер. Горького, у дома № 60.
Всех желающих принять участие в экскурсии просят не забывать маски и соблюдать дистанцию.