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Композитор Игорь Крутой рассказал, кто может достойно представить Россию на Евровидении

Игорь Крутой рассказал, какой артист, по его мнению, мог бы достойно представить Россию на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме, пишут РИА Новости.

Евровидение 2019
Евровидение 2019
youtube.com

Журналисты спросили у композитора, кто мог бы представлять страну на конкурсе и привели в пример Федука, Ольгу Бузову и Зиверт.

Крутой ответил, что ему симпатичны все артисты, но он бы отправил на Евровидение другого певца.

«Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских», — сказал он.

Ранее композитор заявлял, что Россию на конкурсе в 2020 году, скорее всего, будет представлять Александр Панайотов.

В этом году Евровидение пройдет 12−16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность принять провести конкурс в стране после победы своего певца Дункана Лоуренса.

Кто поедет от России на Евровидение, станет известно в конце февраля.

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