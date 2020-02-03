Кто такой Акрам Хан и почему его «Жизель» нужно обязательно посмотреть в Барнауле

4 февраля в барнаульском кинотеатре «Галактика» покажут экзотическую версию классического балета «Жизель» хореографа Акрама Хана. Показ пройдет в рамках всероссийского проекта TheatreHD . Почему эту постановку уже называют балетным шедевром 21 века и почему ее должен посмотреть каждый, кто интересуется современным искусством, разобрался altapress.ru.

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Никаких «лебедей» в пачках, облепляющих трико, затертых деревенских декораций и музыки, от которой хочется спать. Даже на пуанты балерины встанут лишь во втором действии.

Всемирно известная история трагической любви, в которой сердце простой крестьянки Жизель не выдержало предательства возлюбленного, графа Альберта, артистами Английского национального балета рассказана в совершенно новом стиле.

Здесь изменено все: от места действия и времени до хореографии. От оригинальной музыки Адольфа Адана осталось всего пара тем, остальное написал на новый лад композитор Винченцо Ламанья.

Социальный сюжет

Хореограф предложил новую трактовку классического сюжета. Жизель теперь не простушка из деревни, а мигрантка, которая работает швеей на фабрике и живет в палаточном лагере.

С закрытием завода она вместе с другими работницами вышвырнута на улицу. От другого мира — потустороннего или богатого — их отделяет железобетонная стена.

История любви Жизель и Альберта развивалась до начала действия. В первом же акте мы узнаем, что девушка беременна.

Соперник Альберта Илларион показан лидером мигрантов, который при этом беспрекословно подчиняется владельцам фабрики.

С появлением во втором акте виллис — это души умерших незамужних девушек — действие разворачивается, как и в первоисточнике: Иллариона потусторонние валькирии убивают, Альберта Жизель спасает силой любви.

Все это звучит как сюжет мыльной мелодрамы, но, как и в любой хореографической постановке, здесь главное не «что», а «как».

Слияние балета и индийских танцев

Новаторская хореография — это, пожалуй, первое и самое главное отличие «Жизель» от других постановок.

Особенно хорошо Хану удаются массовые сцены.

«Дервишские покачивания-кружения толпы мигрантов, зловещие проскоки черных силуэтов из кулисы в кулису невыворотными маленькими па-де-ша — будто отродья духов играют в „лошадки“, женский кордебалет, устилающий сцену плоскими „мостиками“ — гробами своих тел, дышащий круглый курган из человеческих блоков, хоронящий заживо Жизель в финале первого акта, — все эти невиданные решения массовых сцен заслуживают места в антологии балетных открытий», — описывает их «Коммерсант».

Захватывают воображение и виллисы, вооруженные шестами, которые легко превращаются в копья. Только они имеют право возвышаться на пуантах, которые здесь не просто балетные принадлежности, а главное отличие их потусторонней сущности.

Индийские танцевальные мотивы, которые сразу можно распознать по закинутому корпусу, сведенным большим и указательным пальцами, многочисленным вращениям вокруг своей оси — делают эту историю интернациональной. Язык любви и смерти одинаково понятен всем народам.

Спектакль заставляет замереть от пронзительной честности — в первую очередь автора перед зрителями, которых, казалось, уже никак не может тронуть история смерти от любви.

Кто такой Акрам Хан

Акрам Хан — британский танцовщик бангладешского происхождения, мастер индийского стиля катхак, один из самых популярных и востребованных хореографов на сегодняшний день.

За несколько лет он сумел создать несколько спектаклей, которые раз за разом поражали публику своей новизной и свежим прочтением.

В своих постановках он изящно сочетает техники древнего индийского танца и современной хореографии.

«Жизель» — его последняя постановка, удостоенная престижной премии Лоренса Оливье.