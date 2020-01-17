Куда сходить в Барнауле и Новосибирске на выходных 18 и 19 января

Если зимнее купание в проруби на Оби — не ваше любимое времяпрепровождение, то советуем сходить на этих выходных, 18 и 19 января, в более теплые места. Или съездить в Новосибирск — у соседей намечается много любопытных событий. Подробнее обо всем — в обзоре altapress.ru.

Кино

В прокат вышла высокотехнологичная комедия «(Не)идеальный мужчина» по пьесе Жоры Крыжовникова «Мой парень — робот».

В недалеком будущем в продажу поступили мужчины-киборги. Сексуальные, внимательные, любящие — не парни, а мечта! Света (актриса Юлия Александрова), которой вечно не везет в отношениях, забирает одного из них себе (певец Егор Крид). Станет ли железный Буратино человеком, узнаем в кино.

Еще одна премьера, достойная зрительского внимания, — лента «Сквозь снег» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, чья картина «Паразиты» в этом году претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Сквозь снег Афиша.ру

По сюжету человечество пережило техногенную катастрофу, после которой наступил ледниковый период. Оставшиеся в живых люди находятся в поезде, которые мчится по земному шару сквозь снежную пургу. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних — простые люди. В замкнутом пространстве разгорается революция.

Самое интересное, что фильм был снят в 2013 году, а в прокат вышел только сейчас. В главной роли — марвеловский супермен Крис Эванс.

Театр

На выходных в барнаульских театрах можно посмотреть спектакли о смешной или трагической любви.

18 января в Молодежном театре Алтая покажут историю Алексея Каренина. Взгляд со стороны обманутого мужа Анны Корениной поставлен по пьесе Василия Сигарева. Любовь, долг, страсть, обязательства перед сыном — все эти вопросы терзают героя. Даже на госслужбе он думает только о жене.

За двумя зайцами театр драмы

В этот же день в театре драмы пройдет спектакль «За двумя зайцами». Гламурная девица Проня мечтает стать светской львицей. А ее жених, обанкротившийся цирюльник Свирид Голохвостый, — о ее богатом приданом. Вмешавшаяся любовь резко меняет планы молодых людей.

Детям будет интересна постановка «Волк и семеро козлят» в театре кукол «Сказка». Музыкальная история расскажет о том, как важно любить и слушаться родителей.

Выставка

В галерее «Республика. ИЗО» открылись сразу четыре выставки. Одна из них покажет, что творится на дне загрязненного океана, другая — расскажет о нелегком сельскохозяйственном труде.

Самый большой зал отдан проекту «Н.А.М.», где выставлены самобытные работы трех художниц: Наволоканы Алёной, Аджинян Марины, Федосеевой Натальи.

Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», сентябрь 2019 год altapress.ru

Также не забудьте захватить с собой в галерею паспорт, чтобы попасть на выставку Екатерины Громовой POP ART с рейтингом 18+. В своих работах мастер поднимает тему сексуальности как способа манипуляции массовым сознанием.

А всей семьей лучше сходить в художественный музей на выставку о петроглифах Алтая. Там представлены картины и костюмы монгольского художника Мунхсоела Батсуха, который работает в уникальных техниках. В своей новой коллекции он соединил профессиональные навыки и знание традиций изготовления войлочных ковров, перенеся наскальные картины на мягкую поверхность войлока.

Концерт

18 января в Байк-баре барнаульские группы споют хиты Ляписа Трубецкого, Земфиры, «Арии», «Короля и шута» и других знаменитых отечественных рок-исполнителей.

Байк бар СС0

В этот же день в концертном зале «Сибирь» народными песнями заворожит публику московская певица Ксения Белова.

Разговоры по душам

Также в воскресенье в четвертый раз пройдет встреча Death Cafe, где ее участники делятся личными переживаниями, связанные со страхом смерти. Участие бесплатное, сладости к чаю с собой — приветствуется. Встреча пройдет по адресу ул. 5-я Западная, 85, каб. 408. Начало в 17:00.

Новогодняя экскурсия. ОАО «Алтай-Кокс»

19 января известный барнаульский историк Данил Дегтярев расскажет обо всех тайнах строительства железной дороги на Алтае и проведет экскурсию по двум железнодорожным музеям. Все желающие встречаются в 12:00 у входа в старое здание вокзала.

Что интересного в Новосибирске

18 января в ККК им. Маяковского вокальный квартет «Light Vox» вместе с новосибирским эстрадно-симфоническим оркестром исполнит лучшие хиты The Beatles. Начало в 18:00.

19 января в культовом баре «Бродячая собака» выступит не менее легендарная новосибирская рок-группа «Капитан Дик». Даже на самой маленькой площадке они играют как на стадионе. Начало в 20:00.

Выставка кожаных панно Афиша. ру

В арт-центре «Красный» проходит уникальная выставка кожаных панно, которые изготовил мастер декоративно-прикладного искусства Валерий Казак. Художник кроит из кожи свои собственные миры, по кусочку упорядочивая хаотичные частицы материала, превращает их в картину, пейзаж, абстракцию или даже натюрморт.

В музее Рериха работает экспозиция тибетской живописи, которую на протяжении всей жизни собирал сын знаменитого художника, ученый-востоковед Юрий Рерих. На выставке представлены несколько работ современных непальских художников, выполненных в разных техниках и стилях танка.

В воскресенье в Новосибирском театре оперы и балета представят триллер о политическом убийстве «Бал-маскарад». Это скандальная опера Джузеппе Верди, которую в свое время запрещали в Италии. Либретто спектакля основано на реальных событиях — заговоре и убийстве короля Густава III на маскарадном балу в Шведской опере.

Бал-маскарад , Новосибирский театр оперы и балета Афиша. ру

В этот же день в театре Сергея Афанасьева покажут грузинскую комедия с песнями и танцами «Ханума». Спектакль поставлен по классической пьесе Авксентия Цагарели. Действие происходит в армянском районе Тбилиси, где бойкая сваха Ханума помогает разорившемуся князю удачно жениться.