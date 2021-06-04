Куда сходить в Барнауле на выходных 5 и 6 июня

На этих выходных в Барнауле небольшое культурное затишье — театры завершили свои сезоны, концерты плавно переходят на открытые площадки. Но это не повод отказывать себе в интересном времяпрепровождении. «Афиша» подскажет, куда можно сходить.

Кино

Безусловно, главной премьерой этой недели стала картина «Круэлла», в которой главные роли исполняют две Эммы: Стоун и Томпсон.

Художественный фильм рассказывает историю становления легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney — Круэллы де Виль.

Действие происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Режиссер фильма Крэйг Гиллеспи предлагает по-новому взглянуть на единственную в своём роде злодейку.

В Барнауле фильм можно посмотреть в двух вариантах — в озвучке и с русскими субтитрами.

Еще одна яркая премьера — ужастик «Тихое место 2» от звезды сериала «Офис» Джона Красински.

В фильме рассказывается о мире, в котором живут жуткие слепые чудовища. Единственный способ выжить — вести себя максимально тихо.

В течение двух часов картина будет держать вас в полнейшем напряжении.

В субботу в 17:35 в кинотеатре «Премьера» покажут альманах «Кино за 7 дней».

Это 10 короткометражных картин, которые были сняты молодыми профессиональными командами из разных стран в Татарстане.

Фильмы были сняты режиссерами из Франции, Ирана, Китая, России, Швейцарии, Германии, Чехии и Монголии.

Театр

5 июня в ДК Моторостроителей впервые покажут детский интерактивный спектакль Brawl Stars.

Для родителей это будет отличным поводом поздравить своих детей с окончанием учебного года.

Шоу-спектакль Бравл-старс kassy.ru

В программе выступление героев популярной игры, много занимательного интерактива, различные сложные задачи и приключения.

Начало в 13:00, 16:00 и 19:00. Цена билетов 300−1000 рублей.

Музеи

5 июня «Республика ИЗО» приглашает на встречу с автором — художницей Виолеттой Метелицей. Сейчас в галерее работает ее персональная выставка «Ретроспективный экспромт». Начало в 16:00.

Также в «Республике» можно увидеть работы скульптора Михаила Половникова, фотографа Ольги Головиной, картины Дениса Калинина и Николая Буданова.

Выставка в «Республике ИЗО» Галерея «Республика ИЗО»

6 июня в краеведческом музее на пр. Красноармейском, 28 пройдет экскурсия «От Чудских копей до Сибирских Афин» (начало в 12:00) и интерактивная программа «Путешествие в мир космоса» (начало в 14:00).

Также в воскресенье в здании на ул. Ползунова, 39 состоится мастер-класс с мини-экскурсией «Удивительные трилобиты». Дети смогут узнать, как выглядели трилобиты — древние обитатели Земли, вымершие более 200 млн лет назад.

На мастер-классе особым образом распишут акриловыми красками модель трилобита, которую потом можно будет забрать с собой домой.

Начало в 14:00, цена билета — 450 рублей. Запись на мастер-класс по телефону: 63−94−07, 20−51−43.

Выставка Владимира Васильева «До и после» ghmak.ru

В художественном музее работает выставка «До и После» народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева, который больше известен хореограф, режиссер и наставник Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

Живопись стала вторым призванием Васильева. Свое художническое образование он получал в мастерских друзей художников, с юности изучая наследие великих мастеров прошлого по книгам и каталогам, и в реальном воплощении, посещая музеи и галереи по всему миру.

С 2005 года Васильев начал создавать живописные эскизы для оформления своих спектаклей. Им оформлены уже более десяти его постановок, среди которых такие как «Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Макбет», «Красный мак», «И воссияет вечный свет» (на Реквием В. А. Моцарта) и другие.

Экспозицию составили 78 акварельных произведений в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая композиция и эскизы к спектаклям.

Планетарий

На выходных в планетарии в 11:00, 13:00 и 15:00 традиционно будут показывать полнокупольные программы.

Космос. unsplash.com

В этот раз зрителям расскажут о зарождении астрономии, расположении звезд на небе, структуре созвездий, строении Солнечной Системы, а также историю представления человека об ее строении.