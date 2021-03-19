Куда сходить в Барнауле на выходных 20 и 21 марта

На грядущих выходных идем смотреть боевик Найшуллера, премьеру в музыкальном театре и горы в «Туриной горе». Подробнее — в обзоре «Афиши».

Кино

Для киноманов главным событием этой недели, безусловно, станет выход голливудского боевика «Никто», который снял Илья Найшуллер.

В дом одной семьи врываются грабители. Отец семейства не оказывает сопротивление, а потом жалеет о проявленной слабости. Он решает отомстить — и нарывается на русскую мафию.

Учитывая, что фильм снял российский режиссер, мы наконец-то не увидим типичной «клюквы», а еще на экране появятся известные нам лица — Александр Паль, Алексей Серебряков и Сергей Шнуров.

А вот где «клюквы», скорее всего, не избежали, так это в новом фильме с Бенедиктом Камбербэтчем «Игры шпионов».

Он играет британского бизнесмена, который согласился исполнить роль шпиона во время Холодной войны. Для проведения опасной игры герой летит в Москву — и даже не представляет, чем это для него обернется.

Остается надеяться, что история действительно получилось захватывающей — Камбербэтч редко берется за плохие сценарии.

Из российских премьер — семейный фильм «Пальма» об овчарке, которая как Хатико ждет своего хозяина в аэропорту.

Единственный, кто может помочь собаке воссоединиться с хозяином — это девятилетний мальчик Коля. Советуем захватить с собой платочки.

Театр

20 и 21 марта в музыкальном театре премьера — мюзикл «Невеста из Имеретии».

Написан он известными российскими комедиографами Борисом Рацером и Владимиром Константиновым по мотивам рассказа Давида Клдиашвили «Мачеха Саманишвили».

Речь пойдет об овдовевшем мужчине, который решил снова жениться, чем напугал своих взрослых детей: ведь надо будет делить наследство. Они находят невесту, у которой нет и не может быть детей, и устраивают похищение по грузинской традиции.

Обилие грузинского колорита на сцене — обеспечено. Начало в 17:00, цена билета — 500−800 рублей.

Музыкальный театр. Репетиции спектакля «Невеста из Имеретии». Виктория Паршкова.

В субботу в театре кукол «Сказка» покажут сказку «Легенда о добром Л.».

Это история об очень добром лосе Тидвиге, который пускает пожить на своих рогах зверей поменьше. Но когда постояльцы начинают наглеть — не может их выгнать.

Постановка получилась очень трогательной — финальная сцена обязательно растрогает не только детей, но и взрослых.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

В театральном пространстве «Спичка» студенты мастера Михаила Тумашова покажут спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.

По сюжету Ильин после многолетнего отсутствия возвращается в Ленинград и вспоминает девушку Тамару, которую любил в молодости. Оказывается, что она живет все в той же коммуналке и так и не вышла замуж.

Показ пройдет 21 марта, начало в 17:00. Цена билета — 150−350 рублей.

Спектакль «Пять вечеров» vk.com/spichka_barnaul

Выставка

В галерее «Турина гора» работает выставка памяти алтайского художника Владимира Кикотя. В марте 2021 года ему бы исполнилось 61 год.

Владимир Кикоть работал в традициях русской реалистической школы, преимущественно рисовал пейзажи. На этой выставке во всем художественном многообразии представлены горы и деревенские просторы.

Выставка Владимира Кикотя «Турина гора»

В галерее «Республика ИЗО» открылось сразу четыре выставки. Это «Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург), произведения Анастасии Шангиной, «Быть собой…» Маргариты Рохлиной, а также выставка графики сразу восьми художников.

Концерт

В концертном зале «Сибирь» исполнят музыку Таривердиева, Бабаджаяна, Фельцмана и Пономаренко, а песни споет вокальная группа ансамбля «Алтай» им. Березикова. Лучшие советские композиции исполнят 20 марта в 17:00. Цена билета — 200 рублей.

В воскресенье в клубе Che Guevara пройдет отчетный рок-концерт школы-студии Rock School. Ученики покажут, чему научились и сыграют лучшие песни топовых групп: Arctic Monkeys, Linkin Park, Hollywood Undead, Green Day и других.

Сбор гостей в 16:30, вход 300 рублей.

Другие события

В субботу в библиотеке им. Шишкова пройдет презентация нового поэтического сборника Михаила Гундарина «Простые слова». Автор сейчас живет в Москве, и встреча с ним пройдет в режиме онлайн.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

В программе примут участие коллеги поэта по писательскому цеху: Фарида Габдраупова, Александра Вайс, Наталья Николенкова, Виолетта Метелица, редактор книги Татьяна Берглизова. Начало в 15.00, вход свободный.