Квадрокоптер-шоу и Ледовое побоище. Стало известно, когда и как в Барнауле пройдет «Библионочь»

Всероссийская акция «Библионочь-2021 «пройдет в Алтайском крае 23 апреля. Участвовать в ней будут 564 библиотеки региона.

В этом году акция будет посвящена Году науки и технологий и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Краевая библиотека им. Шишкова в Барнауле уже подготовила программу.

В главной библиотеке края «Библионочь» откроют театрализованным представлением. На акции будут проводить зрелищные опыты по химии и физике, покажут познавательную программу о космосе и песочную анимацию «Маленький принц».

Искусствовед Михаил Чурилов будет ждать всех желающих на свою музыкально-лекционную программу об освоении космоса в изобразительном искусстве и музыке, барнаульские музыканты споют о науке, а клуб исторических реконструкций устроит настоящее Ледовое побоище.

«Библионочь — 2019» в Барнаулею Екатерина Пушкарская , библиотека им. Шишкова.

Также гостей проведут в святая-святых библиотеки — в ее книгохранилище, но для этого требуется регистрация на сайте «Шишковки». Закроют «Библионочь» квадракоптер-шоу от технопарка «Кванториум22».

«Чтобы стать частью очевидного-невероятного, необходимо быть читателем „Шишковки“: вход в библиотеку во время акции только по действующим читательским билетам. Если у вас просроченный билет, просим перерегистрировать его. Если у вас нет читательского билета главной библиотеки региона, но вам очень хочется попасть на „Библионочь“, оформите билет до 17:00 часов 23 апреля: в часы мероприятия сектор записи работать не будет», — предупредили в «Шишковке».

Акция будет проходить с 18:00 до 21:30. Полную программу можно посмотреть здесь.

Напомним, что на днях в библиотеке им. Шукшина закрыли книжный фестиваль «Издано на Алтае» и назвали имена победителей.