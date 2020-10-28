Проверено на себе: как журналисты altapress.ru снимали стресс с помощью страха

Ежедневные ковидные сводки новостей нервируют все больше и больше. «Клин клином вышибают», — подумали корреспонденты altapress.ru и отправились на один из барнаульских хоррор-квестов, где пугают своих гостей. Что из этого получилось — читайте в репортаже.

Ранимый маньяк

«Куда ты меня привела? Мне уже страшно!» — написала мне наш корреспондент Екатерина Карзова. Она первая подошла к «Квестленду», который находится в полуподвальном помещении одного из домов.

И действительно, входная группа с лестницей вниз и ответвленными трубами над головой уже задают соответствующей настрой.

В небольшой комнате нас встретила приветливая девушка, предложила оставить ценные вещи в шкафчике и рассказала правила игры. По сюжету, нас похитил маньяк и запер в своем тайном логове. У нас есть один час, чтобы выбраться.

Елена Бутакова , директор «Квестленда»:

«К нам приходят самые разные гости: школьники, подростки, молодые и пожилые люди, коллективы проводят у нас корпоративы. Часто к нам захаживают целыми семьями — дети, внуки, родители, бабушки и дедушки. Самому старшему игроку было 72 года. Во время прохождения квеста у нас семь раз делали предложение руки и сердца, а молодожены делали свадебные фотосессии».

Также девушка особо попросила не кидать никакие предметы в аниматора и не трогать его: «Он у нас очень ранимый».

— Однажды гость бросил в аниматора целый диван. А другой девушке от испуга разбили нос дверью шкафа, из которого она выходила. Вот такая травмоопасная работа, — поделились работники квеста.

После инструктажа нам завязали глаза, провели в темную комнату и приковали к наручникам. Игра началась.

До 1 ноября в честь праздника Хэллоуин «Квестленд» устраивает неделю хорроров и дарит скидку в 500 рублей на прохождение «Побега» или «Звонка».

Пойте песни

«Очнулись» мы в разных темных комнатах, разделенной двойной решеткой. Одна была практически пустая — лишь кровавая надпись предупреждала «Беги!». В другой, наоборот, было множество шкафов и потайных дверей. А главной «изюминкой» — голова манекена в забрызганной чем-то красным раковине.

Несмотря на все внешние «страшилки», нам достался интеллектуальный квест — здесь не просто пугают, а еще предлагают решить ребусы и загадки, которые помогут нам побыстрее выбраться из этого логова. Чтобы «жертвы» соображали побыстрее, туда периодически заходит маньяк — аниматор в черном одеянии и в хеллоуиновской маске.

«Да что в этом может быть страшного! Он же нам все равно ничего не сделает», — думали мы. Но когда к тебе под жуткую музыку в темноте нарочито пугающей походкой подходит человек — становится действительно не по себе.

Несколько раз мы даже закричали во весь голос. Мысли о том, что это просто аниматор, не помогали — пульс все равно предательски повышался до предела.

Чтобы немного снизить пугающий градус, мы с коллегой много разговаривали и даже пели композиции «Руки вверх». Один раз и вовсе крепко обняли друг друга, забыв о всякой социальной дистанции. «Ни одному тренеру по тимбилдингу такое быстрое сближение и не снилось», — пошутила Катя.

Но страшно было все равно.

Где же ключ

Несомненно, главную атмосферу в квесте создавала музыка. Размеренная расслабляла и давала понять, что мы можем спокойно выполнять свое задание и искать очередной код.

Зловещий хохот и истеричные крики периодически предупреждали о приходе маньяка. С его появлением также выключался и мерцал и без того тусклый свет.

Иногда нам требовалась помощь, о чем мы громко заявляли. Женский голос по динамику уклончиво давал нам подсказки.

Елена Бутакова , директор «Квестленда»:

«Обычно квесты заказывают сценарии, где прописываются сюжет и загадки, а потом под него строют помещение и оформляют локации. Мы сценарии и загадки придумываем сами. Наши главные источники вдохновения — фильмы ужасов, иногда определенные механики в игре. Мы всегда вдохновлены тем, чтобы придумать нечто такое, от чего у людей закипал бы мозг. Идей у нас очень много. В частности, мы скоро откроем новый квест по мотивам фильма «Проклятие Аннабель».

Последняя дверь

Самым страшным для нас оказалось открывание новых дверей, за которыми должны были быть спрятаны ключи или подсказки. В такой напряженной атмосфере казалось, что стоит тебе сунуть руку в шкаф — ее кто-нибудь поймает или на нее что-нибудь упадет. Хотя даже приходивший в гости маньяк предпочитал соблюдать дистанцию в полтора метра.

В один момент даже начало казаться, что эти загадки никогда не закончатся, и мы будем торчать в этом жутком подвале вечно. Поэтому долгожданный выход из квеста вызвал у нас новую бурю эмоций — уже радости.

Елена Бутакова , директор «Квестленда»:

«Обычно после прохождения квеста гости прибывают в восторге. Им нравятся антураж, работа актеров и особенно нравятся загадки, это шевелит их ум, их это очень увлекает. Когда они проходят все задания и выбираются из квеста, они уходят заметно воодушевленные».

Возвращались мы в редакцию в приподнятом настроении. Как ни странно, но метод «клин клином» действительно помог: поднявшийся на некоторое время уровень адреналина в крови призвал и эндорфины — хотелось много смеяться, появились силы.

Екатерина Карзова , корреспондент altapress.ru:

«Я не увлекаюсь ужасами. Но если кто-то затащит на сеанс в кино, я спокойно отношусь к пугалкам и кровищи. «Кишки летят? Фу. Ура! Давай еще». А вот ходить по тёмным подворотням боюсь. И вот этот квест — та самая поворотня, где неожиданно появляется «прохожий»: ты знаешь, что он тебя не тронет, но сердечко ёкает и хочется быстрее скрыться. А идти некуда — поэтому мозг отключается, а голосовой аппарат орёт. Мозг отключается, стрессуешь, а после всего смеешься над собой, глядя на запись, расслабляешься. Такой себе сеанс психотерапии. Усталость и напряженность, накопленные за день, прошли. Я пришла домой и домашние заметили: «Ты в хорошем настроении? Что-то новенькое».

Что известно о квесте

«Квестленд» открылся в 2015 году и предлагает игры разных направлений: эскейпрум с клеткой и маньяком «Побег», жуткий квест по хоррору «Звонок» и интеллектуальные «Приключения Индианы Джонса».

На прохождение квест-хоррора обычно дается один час. Участвовать могут от двух до четырех человек. Стоит сеанс пугающего развлечения от 2500 рублей. Есть скидки для двух игроков и именинников.

Помимо приключенческих и квест-хорроров, в «Квестленде» есть шоу-игра MIX — уникальное развлечение, не имеющее аналогов, созданное по мотивам телевизионных командных игр: «Импровизация», «Студия Союз», «Крокодил» и так далее.