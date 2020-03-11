«Лучшая экранизация мультфильма»: критики высоко оценили фильм «Мулан»

Первые зрители остались в восторге от премьеры фильма «Мулан», которая прошла в Голливуде. Они оценили и волну ностальгии, и оригинальность подхода, и экшен-сцены, сообщает «Кинопоиск».

Сюжет «Мулан» — это ремейк одноименного мультфильма 1998 года. История основана на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций.

Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам.

Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Критики остались довольны новой экранизацией известной истории.

«"Мулан» — лучший игровой ремейк студии Disney со времен «Золушки», я даже по песням не скучала. Находит новые моменты в знакомой истории, одновременно демонстрируя потрясающий экшен, душу и юмор"

«"Мулан» — фильм совершенно потрясающий. Другой, с крутыми экшен-сценами, но при этом сохраняющий душу оригинала. Не имеет даже значения, что этот фильм не музыкальный. Если вы фанат мультфильма, здесь есть тонкие отсылки к множеству песен. Не терпится посмотреть второй раз", — написали они восторженные отзывы.

Премьера «Мулан» в России — 26 марта.