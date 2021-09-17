Напугай меня, если сможешь. ТОП-13 лучших ужастиков для хмурого осеннего вечера

Не обязательно ждать пятницу 13-е, чтобы насладиться любимым жанром хоррора. Любой осенний вечер идеально располагает к просмотру атмосферного ужастика. Корреспондент altapress.ru посмотрел несколько сотен фильмов и знает, какие точно пощекочут ваши нервишки.

Роковое число 23

Для тех, кому нравятся сюжеты в духе Стивена Кинга, загадки и Джим Керри в непривычной для него роли. Кстати, актер сам одержим магией числа 23.

Сюжет

Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Спэрроу берется за чтение загадочного романа «Номер 23», который подарила ему на день рождения его жена Агата.

В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки, которые могут привести и его, и близких ему людей к самому печальному концу. А виной всему — число 23.

Синистер

Самый страшный фильм по версии платформы broadbandchoices. Для тех, кто не любит пугаться внезапно, а предпочитает медленно погружаться в ужас, создаваемый атмосферой. За звуки здесь отвечает известный композитор Кристофер Янг.

Сюжет

Автор детективов с семьёй переезжает в небольшой городок и селится в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления.

Но ничто не дается даром: в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой оказывается жизнь его близких. Они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения.

Реинкарнация

Более подходящий перевод оригинального названия «Hereditary» -«наследие». Визуалы получат большое удовольствие от картинки и типажей персонажей (там очень страшная девочка).

Сюжет покажется примитивным — странный дом, странные люди, но на самом деле фильм совсем не тривиальный.

Сюжет

После смерти матери в ранее спокойном доме Энни начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь её близких, и с каждым днём открываются новые ужасающие секреты семьи.

Вивариум

Необычный и жуткий фильм про странный жилой квартал и молодую пару. Виварий — это отдельное помещение при медико-биологическом учреждении для содержания лабораторных животных.

Сюжет

Молодая учительница начальных классов Джемма и разнорабочий Том решают съехаться и заходят в агентство недвижимости, где их встречает очень странный сотрудник. Он привозит их в недавно построенный жилой квартал в пригороде, показывает дом № 9, а затем исчезает.

Парочка сначала пытается выбраться, но вскоре с ужасом понимает, что они застряли в этом жутко-стерильном лабиринте одинаковых строений, и все дороги приводят их к дому № 9. В отчаянии они даже поджигают дом, но на следующий день обнаруживают его новёхоньким, а также находят коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребёнка, получите свободу».

11:14

Артхаусный триллер с привкусом Кристофера Нолана на фоне провинциального городка. Цепочка событий, связанных со временем — 11:14, которую поймешь только к концу.

Сюжет

Миддлтон — маленький провинциальный город. Ночью по шоссе на большой скорости движется автомобиль, за рулём которого подвыпивший парень говорит с кем-то по телефону. Громко орёт радио. Внезапно на лобовое стекло падает труп. На часах — 11:14. Именно с этим временем и городом связаны все дальнейшие события.

Кукла

Кукла в человеческий рост наводит суету.

Сюжет

Благополучная английская семья нанимает для сына американскую няню. Прибыв на новое место работы, няня обнаруживает, что её подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой обращаются как с живым человеком.

Но тревожные события, происходящие после того как няня нарушает установленные правила, заставляют её поверить, что кукла действительно может быть живой.

Визит

Постепенно нагнетающее кино про недельные выходные у бабули и дедули. Для поклонников потрясающего М. Найт Шьямалана.

Сюжет

Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у нее уже взрослые дети.

Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели прежде, и решают нанести им визит.

Истерия

Родительский дом — начало начал. Фильм про получившего в наследство особняк мужчину с травмами. Для любителей триллеров с элементами хоррора, подкрашенных психическим нездоровьем.

Том выходит из психиатрической клиники и селится в особняке, который достался ему по наследству от родителей. Однако там начинают происходить странные события, из-за чего парень приходит к выводу, что в его доме живут привидения.

Другой

Оригинальное название — «Дыра в земле». Там есть странный ребенок и действительно дыра в земле, которая сама по себе выглядит тревожно.

Молодая женщина Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды мальчик убегает из дома, и мать находит его посреди леса рядом с гигантской дырой неизвестного происхождения.

А после встречи с местной сумасшедшей, по слухам много лет назад убившей собственного сына, Сара начинает сомневаться — кажется ли ей, что Крис ведёт себя странно, или на самом деле с её ребёнком творится что-то неладное.

Солнцестояние

Для любителей красиво снятых двухчасовых историй про сектантов и ритуалы в духе «Плетеного человека».

Сюжет

День летнего солнцестояния — древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В отрезанном от цивилизованного мира шведском поселении в этот день проводятся уникальные обряды с многовековой традицией.

Именно туда отправляется группа молодых американских студентов-антропологов, прихватив с собой девушку одного из них. Однако вскоре после прибытия друзья выясняют, что местные обряды далеко не безобидны.

Дом , который построил Джек

Великий Ларс фон Триер рассказал историю о маньяке. Подойдет поклонникам режиссера, фанатам «Декстера» и философам.

Сюжет

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы.

Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

Демоны внутри

Мистический сюжет в давящей атмосфере стартует со вскрытия неизвестной симпатичной девушки. Между прочим, Стивен Кинг назвал этот фильм своим любимым в 2016 году.

Сюжет

Патологоанатомы маленького городка получают обнаруженное при странных обстоятельствах и хорошо сохранившееся тело молодой красивой девушки без видимой причины смерти.

Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.

Зеркала

Фильму 13 лет, но он выглядит лучше, чем большинство современных триллеров. Точно не подойдет эйсоптрофобам, так как речь пойдет о зеркалах-убийцах.

Сюжет

Бывший нью-йоркский полицейский устраивается на работу ночным сторожем выгоревших руин крупного универмага. Обходя обугленные развалины, он начинает замечать что-то зловещее в декоративных зеркалах, украшающих стены: в огромных мерцающих стёклах отражается что-то жуткое.