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Назван лучший сериал 2020 года

Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучший сериал года. Премию TCA Awards получили «Хранители», созданные по мотивам одноименного культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса, пишет РБК.

Сериал "Хранители"
Сериал "Хранители"
kinopoisk.ru

Помимо звания «Лучший сериал года», работа также выиграла в номинациях «Выдающийся новый сериал» и «Выдающийся телефильм или минисериал».

Актриса Реджина Кинг удостоилась премии в категории «За личные достижения в драме».

О чем сериал

Действие «Хранителей» происходит в альтернативной реальности, в 2019 году, через 34 года после событий комикса. Сериал посвящён событиям, связанным с расовой напряжённостью в Талсе, Оклахома.

Группа сторонников белого превосходства «Седьмая Кавалерия» объявила войну полиции из-за расовой справедливости; полицейские теперь скрывают свои личности под масками, чтобы члены «Седьмой Кавалерии» не атаковали их дома после событий «Белой ночи».

Детектив Анджела Абар, известная как Сестра Ночь, расследует убийство своего друга и начальника Джадда Кроуфорда и обнаруживает ещё много секретов, касающихся ситуаций вокруг вигилантизма.

«Хранители» состоят из девяти эпизодов. Премьера состоялась 20 октября 2019 года.

Что известно о премии

Ассоциация телевизионных критиков — это группа из примерно двухсот журналистов США и Канады, которые собираются два раза в год, в январе и июле, для освещения новых телепроектов.

Премия ассоциации вручается ежегодно с 1984 года в 11 различных категориях.

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