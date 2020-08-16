Названа лучшая романтическая комедия всех времен и народов

Издание The Independent создал свой список лучших романтических комедий всех времен. Первое место занял фильм «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан в главных ролях.

По сюжету, главные герои встречаются по пути из Чикаго в Нью-Йорк жарко обсуждают вопрос, может ли секс испортить дружбу между мужчиной и женщиной. Спустя время волею судеб они дважды встречаются, но они по-прежнему расходятся хорошими приятелями. Гарри и Салли ищут свою любовь где-то на стороне, не понимая, что на самом деле они созданы друг для друга.

Отмечается, что именно этот фильм 1989 года создал жанровое клише для последующих ромкомов 90-х годов, пишет «Лента».

Второе место в рейтинге заняла картина 1998 года «Вам письмо», в которой также сыграла Мэг Райан.

На третьей позиции оказался ромком «Энни Холл» Вуди Аллена.

В первой десятке оказались также фильмы «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

Ранее самой лучшей комедией была признана картина «В джазе только девушки», которую тоже можно назвать романтической.