Лучше «Мафии» и «Монополии»: шесть интересных настольных игр для самоизоляции

Если вы разобрали балкон, перемыли всю квартиру, испекли пирог мечты и больше не знаете, чем себя занять — тогда самое время взяться за настольные игры. Altapress.ru собрал самые интересные для взрослых и детей.

Scrabble

Игра в слова, похожая на кроссворд, рассчитана на 2, 3 или 4 человека. Участникам раздаются фишки с буквами, из которых нужно составлять слова на клетчатой доске. Победит тот, кто наберет больше очков.

Отличная зарядка для ума и проверка словарного запаса. А правила игры можно подсмотреть в мультфильме. Правда там эта игра на советский манер называется «Эрудит».

Имаджинариум

Вам понадобятся: несколько разноцветных слонов, жетоны, карты с иллюстрациями и воображение.

Занятная игра на ассоциации, которая особенно понравится взрослым. Правила немного мудреные, поэтому лучше посмотреть видеоинструкцию.

Манчкин

Пародия на ролевые игры, где не надо заморачиваться с переодеванием и поиском кирки для образа гнома.

«Манчкин» — это игра в жанре RPG (role-playing game): у каждого участника есть персонаж, которого можно одевать, прокачивать и отправлять в бой.

Сидя в самоизоляции, путешествуйте по неизведанным мирам и побеждайте коварных монстров. Лучший вариант для семьи с детьми для веселого вечера.

Пандемия

Несколько смертельных эпидемий захватили весь мир. Судьба человечества в ваших руках!

Конечная цель игры — остановить распространение болезни, создав лекарство. Как говорится, если не в жизни, то хотя бы в игре.

Рик и Морти: анатомический парк

Рик задумал небольшое приключение: создать парк аттракционов внутри бездомного по имени Рубен.

Там довольно интересно: можно покататься на корабле в Поджелудочном море, попрыгать на батуте диафрагмы и отдохнуть в кафе «Пузико».

Отличный вариант для небольшой компании, особенно для поклонников мультсериала.

Твистер

Если мы устали сидеть на одном месте, то самое время вспомнить о твистере.

Правила игры знают все: на пол расстилают ковер с цветными кружками. Ведущий раздает участникам задания — на какой цвет поставить руку или ногу. Кто победит — не особо важно, главное весело провести время.

Если у вас нет дома специального ковра для твистера, то можно вырезать цветные круги из бумаги и скотчем прилепить их к полу. Так время на домашнем карантине пролетит еще быстрее.