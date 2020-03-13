Pixar снял новый мультфильм для детей о путешествии души после смерти

По сюжету, школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу.

Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

Pixar нередко поднимает в своих детских фильмах сложные философские вопросы. Так, в мультфильмах «Вперед» и «Тайна Коко» поднимались темы семьи и переживания утраты, а в оскороносной «Головоломке» — об эмоциональной сложности подросткового периода.

Премьера «Души» в России — 18 июня.