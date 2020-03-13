Барнаул 13 марта -1°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Pixar снял новый мультфильм для детей о путешествии души после смерти

Вышел трейлер нового анимационного фильма студии Pixar «Душа». В детском мультфильме с рейтингом 6+ поднимаются философские вопросы о человеческих желаниях, мыслях и амбициях, пишет «Кинопоиск».

Мультфильм "Душа"
Мультфильм "Душа"
скрин из трейлера

По сюжету, школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу.

Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

Pixar нередко поднимает в своих детских фильмах сложные философские вопросы. Так, в мультфильмах «Вперед» и «Тайна Коко» поднимались темы семьи и переживания утраты, а в оскороносной «Головоломке» — об эмоциональной сложности подросткового периода.

Премьера «Души» в России — 18 июня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка