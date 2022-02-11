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Путешественник и врач из Змеиногорска расскажут в алтайской «Шишковке», как зимовали в Антарктиде

Барнаульский орнитолог, фотохудожник и документалист Игорь Чупин и врач-реаниматолог из Змеиногорска Андрей Паутов выступят в краевой библиотеке им. Шишкова и поведают про свое экстремальное путешествие на Антарктиду.

Антарктида, остров Беллинсгаузен.
Антарктида, остров Беллинсгаузен.
patriarchia.ru

Андрей Паутов расскажет, какого было находиться с полярниками в изоляции от всего живого, когда за бортом -78 градусов, кислород в дефиците, а вокруг — только сплошной снег, пишет «Алтайтурцентр».

Игорь Чупин был в Арктике и Антарктиде больше десяти раз. Девять лет он возвращался на Южный Полюс в составе Российской антарктической экспедиции — изучать морских птиц и млекопитающих.

Его опыт исследователя «на краю Земли» обещает увлекательнейшее повествование о дикой природе. Все это, безусловно, будет подкреплено фотодокументами и архивными кадрами.

Встреча с экстремалами-путешественниками пройдет 15 февраля. Начало в 18:00. Вход свободный.

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