Участница шоу «Песни» и «Новая волна» выступит в Барнауле

29 апреля в Барнауле впервые выступит молодая исполнительница из Узбекистана SAYYORA — успешная участница таких телепроектов, как «Песни» на ТНТ и «Новая волна» на «России-1».

Певица обладает невероятным природным голосом, а в своем вокале сочетает восточные и западные музыкальные традиции, этническое и поп-звучание.

Своим талантом она покорила не только простых зрителей, но и именитых звезд шоу-бизнеса: Тимати, Басту, Павла Волю и других.

Концертная программа певицы включает в себя авторские песни, написанные самой исполнительницей: «Бегу к тебе», «Дыши», «Пой меня», а также кавер-версии известных хитов: Etta James — «At Last», Bjork — «All is Full of Love», Муслим Магомаев — «Мелодия Любви».

Концерт пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 19:00, цена билетов — 300−800 рублей.