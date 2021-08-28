Барнаул 23°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы

В Барнауле перед театром драмы им. Шукшина открыли уличную выставку, посвященную сценографии. В честь этого актеры театра вышли на площадь в своих сценических костюмах, чем привлекли внимание горожан.

Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы
Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы
altapress.ru

Актеры представляли двадцать самых разных постановок — от премьерной «Интуиции» и «Жар и холод» до спектаклей-«долгожителей» — «Пленные духи» и «Барышня-крестьянка».

Барнаульцам такой интерактив явно пришелся по вкусу — они охотно фотографировались с артистами и общались с ними.

Сама же выставка состоит из 20 информационных блоков с фотографиями идущих в репертуаре спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций.

«Зрители смогут увидеть спектакли как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии. Если фотографии сцен из спектакля можно посмотреть на сайте театра, то эскизы раньше так широко и публично не демонстрировались — они хранятся в архиве», — рассказали о выставке в театре.

Уличная экспозиция будет работать до конца ноября.

Какие новые постановки готовит театр драмы в юбилейном сезоне — можно прочитать здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене