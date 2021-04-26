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Стал известен самый худший фильм 2020 года

В Голливуде объявили победителей премии «Золотая малина-2019». За самые сомнительные достижения в кино главный приз получила документальная лента Браннона Хауса и Майка Линделла «Абсолютное доказательство», пишет «Российская газета».

Мьюзик
Мьюзик

«Абсолютное доказательство» — документальный проект бизнесмена Майка Линделла, забаненный на YouTube. Сюжет рассказывает о китайских хакерах, вмешивавшихся в выборы, на которых победил Джо Байден.

В категории «Худший актер» победил главный герой «Абсолютного доказательства» — Линделл. В картине он исполнил роль руководителя компании по производству подушек и сторонника Трампа.

Рекордсменом премии стал драматический мюзикл «Мьюзик», режиссерский дебют австралийской певицы Сиа. Лента взяла три «ягоды»: «Худшая женская роль» — Кейт Хадсон, «Худшая женская роль второго плана» — Мэдди Зиглер и «Худший режиссер» — Сиа.

Премия «Золотая малина» вручается с 1980 года. Ее присуждают худшим кинематографическим работам, вышедшим в течение года на экраны США и Канады.

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