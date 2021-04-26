Стал известен самый худший фильм 2020 года

«Абсолютное доказательство» — документальный проект бизнесмена Майка Линделла, забаненный на YouTube. Сюжет рассказывает о китайских хакерах, вмешивавшихся в выборы, на которых победил Джо Байден.
В категории «Худший актер» победил главный герой «Абсолютного доказательства» — Линделл. В картине он исполнил роль руководителя компании по производству подушек и сторонника Трампа.
Рекордсменом премии стал драматический мюзикл «Мьюзик», режиссерский дебют австралийской певицы Сиа. Лента взяла три «ягоды»: «Худшая женская роль» — Кейт Хадсон, «Худшая женская роль второго плана» — Мэдди Зиглер и «Худший режиссер» — Сиа.
Премия «Золотая малина» вручается с 1980 года. Ее присуждают худшим кинематографическим работам, вышедшим в течение года на экраны США и Канады.