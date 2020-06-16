Стало известно, когда пройдет перенесенное из-за коронавируса «Евровидение»

Организаторы также объявили, что два полуфинала будут проведены 18 и 20 мая.

Конкурс проведут в концертном зале Ahoy в Роттердаме, как и планировалось изначально. Декорации останутся прежними и многие элементы шоу, которые были подготовлены в 2020 году, будут использованы в 2021.

Несколько недель назад обладатели билетов на «Евровидение-2020» могли оформить возврат через сайт. Соответствующей возможностью, по данным организаторов, воспользовались всего 4% людей.

Россию на песенном конкурсе в этом году должна была представлять группа Little Big.