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Стало известно, когда в Барнауле проведут крупнейшее в Сибири биеннале художников «Аз.Арт.»

В Барнауле началась подготовка к крупнейшей художественной выставке «Аз.Арт.Сибирь». Она пройдет с 8 по 31 июля, сообщает Союз художников Алтайского края.

Аз.Арт.Сибирь – 2019.
Аз.Арт.Сибирь – 2019.
Никита Постоялко

Выставка проводится Алтайской организацией Союза художников с 2004 года. Это крупнейший смотр живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров со всей Сибири.

В этот раз в биеннале примут участие 300 авторов, которые представят порядка 400 работ.

Также в период проведения фестиваля художественного искусства организаторы проведут встречи с молодыми художниками, презентации внеконкурсных молодежных проектов, «круглый стол» по вопросам молодежного искусства и так далее.

«В этом году впервые к участию в основной программе выставки приглашены молодые художники и искусствоведы Приморья, впервые в состав жюри войдет один из известных сибирских художников, становившийся в прошлом лауреатом „Аз.Арта“, впервые конкурсная программа может пройти на совершенно новой площадке», — пишут в Союзе художников.

Ранее сообщалось, что выставку впервые планируют провести в «Титов-Арене».

Как и предполагает формат биеннале, выставка проходит раз в два года. В последний раз, в 2019 году, работы художников экспонировались в музее «Город».

Какие произведения выставлялись в прошлом году, можно увидеть здесь.

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