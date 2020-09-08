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В Барнаул привезли личные вещи легендарной балерины Анны Павловой

9 сентября в алтайском музее ГМИЛИКА начинает работу московская выставка Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина «Анна Павлова. Бессмертный лебедь». Она посвящёна известной во всем мире русской балерине.

Балерина
Балерина
СС0

В экспозиции будут представлены личные вещи Павловой и ее скульптурные портреты, созданные Серафимом Судьбининым и Георгием Лавровым.

Также здесь будут редкие кадры кинохроники, на которых танцует балерина, и раритетные фотографии юной Анны, еще воспитанницы Санкт-Петербургского хореографического училища.

А также снимки, на которых танцовщица в спектаклях «Баядерка», «Дон Кихот», «Дочь фараона» на сцене Мариинского театра, и кадры Павловой в балетах Михаила Фокина, вместе с которым и был создан хореографический шедевр — номер «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса.

Выставка будет открыта до 11 октября.

Что известно о балерине

Анна Павлова — русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра в 1906—1913 годах.

Считается одной из величайших балерин XX века. После начала Первой мировой войны она переехала в Англию и активно гастролировала, выступив более чем в 40 странах.

Благодаря Павловой о русском балете узнали во всем мире. А хореографическая миниатюра-монолог «Умирающий лебедь» в ее исполнении стала одним из высоких эталонов русской балетной школы.

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