В Барнауле после масштабного ремонта открылся кинотеатр «Премьера»

Старый кинотеатр «Премьера» в Барнауле «реанимировали»: закупили цифровое оборудование для кинопоказов в высоком качестве и сделали ремонт. На модернизацию в 2019 году потратили около 5 млн рублей из краевого бюджета.

Юным зрителям, которые пришли на открытие обновленного кинотеатра, показали премьерный мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-4», а взрослым уже нашумевшую отечественную ленту «Союз спасения». Детей развлекали умными опытами от профессора Николя, а для взрослых устроили киноквест и кастинг.

В «Премьере» не только будут демонстрировать новинки мирового кинопроката, но и сохранят традиционные показы — «Ночь кино», «Уличное кино», «Короткометражное кино». Здесь также пройдут встречи с режиссерами и киноведами. Кроме того, «Премьера» сохранит социальную направленность, по средам здесь показывать кино для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель директора «Премьеры» Сергей Чернов говорит, что нет цели конкурировать с большими киносетями города. Цена билетов на мировые премьеры будет минимальной — 150 рублей. При этом кинотеатр порадует зрителей и эксклюзивными показами фильмов, которые выходят в ограниченный прокат.

Еще одной новинкой обещают стать трансляции постановок ведущих театров Москвы. Инженер кинотеатра Игорь Левин говорит, что планируется показывать спектакли в режиме реального времени. Правда, пока не понятно, что делать с разницей в часовых поясах. Для этого также приобрели специальное оборудование. Съемки театральных постановок будут вестись специально для «киношного» формата, а не просто для веб-трансляции.