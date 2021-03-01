Барнаул -2°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле презентуют книгу о самобытном художнике барнаульского андеграунда 90-х годов

2 марта в краевой библиотеке им. Шишкова презентуют книгу барнаульского искусствоведа Михаила Чурилова «Artmarker Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х гг.»

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае»
Дмитрий Лямзин

Юрий Эсауленко — знаменитый в Барнаул художник-авангардист. Его жизнь трагически оборвалась в 2000 году в возрасте 33 лет. Однако он успел оставить огромное количество ярких и самобытных работ, актуальность которых не устаревает по сей день.

В издании Михаила Чурилова можно будет увидеть 185 работ Эсауленко из частных коллекций из Барнаула, Москвы и даже Германии. Это живопись, графика и фотографии арт-объектов — например, разрисованных гитар.

Книги-участники фестиваля &quot;Издано на Алтае&quot;, 2021 год
Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год
Дмитрий Лямзин
Книги-участники фестиваля &quot;Издано на Алтае&quot;, 2021 год
Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год
Дмитрий Лямзин
Книги-участники фестиваля &quot;Издано на Алтае&quot;, 2021 год
Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год
Дмитрий Лямзин
Книги-участники фестиваля &quot;Издано на Алтае&quot;, 2021 год
Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год
Дмитрий Лямзин

Иллюстрации будут «разбавлены» статьями о авангардисте и других неофициальных художниках 1980−1990 годов. По мнению автора, книга будет интересна всем, кто любит искусство.

Начало презентации в 17:00. Вход свободный.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка