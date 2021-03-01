В Барнауле презентуют книгу о самобытном художнике барнаульского андеграунда 90-х годов

2 марта в краевой библиотеке им. Шишкова презентуют книгу барнаульского искусствоведа Михаила Чурилова «Artmarker Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х гг.»

Юрий Эсауленко — знаменитый в Барнаул художник-авангардист. Его жизнь трагически оборвалась в 2000 году в возрасте 33 лет. Однако он успел оставить огромное количество ярких и самобытных работ, актуальность которых не устаревает по сей день.

В издании Михаила Чурилова можно будет увидеть 185 работ Эсауленко из частных коллекций из Барнаула, Москвы и даже Германии. Это живопись, графика и фотографии арт-объектов — например, разрисованных гитар.

Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин Книги-участники фестиваля «Издано на Алтае», 2021 год Дмитрий Лямзин

Иллюстрации будут «разбавлены» статьями о авангардисте и других неофициальных художниках 1980−1990 годов. По мнению автора, книга будет интересна всем, кто любит искусство.

Начало презентации в 17:00. Вход свободный.