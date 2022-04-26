В Барнауле прошел традиционный чемпионат «Открой Рот»

В Барнауле в «Крепостном театре» прошел городской отборочный этап чемпионата по чтению «Открой Рот».

Участники читали нон-фикшн про космос, русскую поэзию и книги про любовь из подборки Storytell, а в финальном раунде — стихи Льюиса Кэрролла. Им нужно было прочитать отрывок произведения с наибольшей артистичностью и хорошей техникой. Эти два параметра оценивало жюри по 6-балльной шкале.

Чемпионкой Барнаула стала Галина Комарова. Она будет представлять наш город в финале конференции «Сибирь». Также пройдут конференции Восток, Урал, Поволжье, Север, Юг, Центр, Москва и Заграница. Последняя пройдет онлайн 19 мая в 15:00.

Болеть за нашу участницу можно тут.

Финал сезона пройдет 4 июня в Москве на Красной площади (во время книжного фестиваля «Красная площадь»).