Барнаул 5°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле проведут конкурс видеопоэзии на стихи Рождественского

Молодежный центр кинематографистов Алтая второй раз проведет лабораторию видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Принять участие приглашают всех желающих, кто мечтает попробовать свои силы в этом непростом жанре.

Встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского
Встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского
Дмитрий Лямзин

Лаборатория будет проводиться с апреля по июнь, в очном и заочном формате. Заявки на очное участие принимаются до 19 апреля (положение — здесь).

Творческий конкурс будет состоять из нескольких этапов: это два мастер-класса в Барнауле и Косихе, где участникам расскажут о жанре видеопоэзии, создании драматургии и технических требованиях, онлайн-тренинг, зрительское голосование и подведение итогов.

Встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского
Встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского
Дмитрий Лямзин

Лаборатория проводится на грант губернатора Алтайского края в сфере культуры.

В прошлом году победил барнаульский режиссер Михаил Мясников. Он снял работу по знаменитому стихотворению Рождественского «Пуля».

Видеостих был снят по всем правилам большого кино: ради съемок пришлось устроить хоть и небольшой, но настоящий пожар (и запастись пятью огнетушителями), обустроить «домашнюю» операционную, привлечь настоящего спасателя МЧС.

Других победителей можно посмотреть здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка