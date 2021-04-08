В Барнауле проведут конкурс видеопоэзии на стихи Рождественского

Молодежный центр кинематографистов Алтая второй раз проведет лабораторию видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Принять участие приглашают всех желающих, кто мечтает попробовать свои силы в этом непростом жанре.

Лаборатория будет проводиться с апреля по июнь, в очном и заочном формате. Заявки на очное участие принимаются до 19 апреля (положение — здесь).

Творческий конкурс будет состоять из нескольких этапов: это два мастер-класса в Барнауле и Косихе, где участникам расскажут о жанре видеопоэзии, создании драматургии и технических требованиях, онлайн-тренинг, зрительское голосование и подведение итогов.

Встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского Дмитрий Лямзин

Лаборатория проводится на грант губернатора Алтайского края в сфере культуры.

В прошлом году победил барнаульский режиссер Михаил Мясников. Он снял работу по знаменитому стихотворению Рождественского «Пуля».

Видеостих был снят по всем правилам большого кино: ради съемок пришлось устроить хоть и небольшой, но настоящий пожар (и запастись пятью огнетушителями), обустроить «домашнюю» операционную, привлечь настоящего спасателя МЧС.

Других победителей можно посмотреть здесь.