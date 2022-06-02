В Барнауле пройдут мастер-классы для юных искусствоведов и художников

Дети смогут поучаствовать в семи практикумах. Занятия бесплатные, необходимо только до 12 июня заполнить заявку по ссылке здесь.
Расписание занятий
25 июня: лекция «Краткий курс молодого искусствоведа»
Ведущая — Лидия Рыжова, культуролог, специалист сектора учёта Государственного художественного музея Алтайского края.
Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).
26 июня и резервный день по согласованию с участниками: мастер-класс по созданию раскраски
Ведущая — Екатерина Витвинова, художница.
Мастерская (ул. Пушкина, 31).
2 и 9 июля: практикум по тонировке произведений искусства
Ведущая — Анастасия Богданова, художник-реставратор Государственного художественного музея Алтайского края.
Реставрационная мастерская Государственного художественного музея Алтайского края (ул. Советская, 28)
16 июля: мастер-класс по созданию экспозиции выставки
Ведущий — Александр Рыжов, искусствовед, научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края, член Союза художников РФ.
Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).
23 июля: практикум по музейному SMM
Ведущая — Виктория Борунова, культуролог, заведующая сектором информационных технологий Государственного художественного музея Алтайского края.
Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).
30 июля: мастер-класс по ведению экскурсий
Ведущая — Оксана Владимировна Сидорова, к.и.н., главный научный сотрудник сектора «Отечественное искусство ХХ — ХХI вв.» Государственного художественного музея Алтайского края, доцент кафедры музеологии и документоведения Алтайского института культуры, член Союза художников РФ и Ассоциации искусствоведов.
Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).
Дата по согласованию с участниками: акварельный пленэр.
Ведущий — Александр Гордиенко, художник, график, член Союза художников РФ.
Более подробную информацию о проекте можно найти в группе «ВКонтакте».