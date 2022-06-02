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В Барнауле пройдут мастер-классы для юных искусствоведов и художников

В Барнауле пройдут мастер-классы для будущих искусствоведов и художников. Проводить их будут в художественном музее и музее «Город». К участию приглашают подростков 13−17 лет.

В Барнауле пройдут мастер-классы для юных искусствоведов и художников
В Барнауле пройдут мастер-классы для юных искусствоведов и художников
СС0

Дети смогут поучаствовать в семи практикумах. Занятия бесплатные, необходимо только до 12 июня заполнить заявку по ссылке здесь.

Расписание занятий

25 июня: лекция «Краткий курс молодого искусствоведа»

Ведущая — Лидия Рыжова, культуролог, специалист сектора учёта Государственного художественного музея Алтайского края.

Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).

26 июня и резервный день по согласованию с участниками: мастер-класс по созданию раскраски

Ведущая — Екатерина Витвинова, художница.

Мастерская (ул. Пушкина, 31).

2 и 9 июля: практикум по тонировке произведений искусства

Ведущая — Анастасия Богданова, художник-реставратор Государственного художественного музея Алтайского края.

Реставрационная мастерская Государственного художественного музея Алтайского края (ул. Советская, 28)

16 июля: мастер-класс по созданию экспозиции выставки

Ведущий — Александр Рыжов, искусствовед, научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края, член Союза художников РФ.

Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).

23 июля: практикум по музейному SMM

Ведущая — Виктория Борунова, культуролог, заведующая сектором информационных технологий Государственного художественного музея Алтайского края.

Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).

30 июля: мастер-класс по ведению экскурсий

Ведущая — Оксана Владимировна Сидорова, к.и.н., главный научный сотрудник сектора «Отечественное искусство ХХ — ХХI вв.» Государственного художественного музея Алтайского края, доцент кафедры музеологии и документоведения Алтайского института культуры, член Союза художников РФ и Ассоциации искусствоведов.

Зал виртуального филиала Русского музея в Государственном художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16).

Дата по согласованию с участниками: акварельный пленэр.

Ведущий — Александр Гордиенко, художник, график, член Союза художников РФ.

Более подробную информацию о проекте можно найти в группе «ВКонтакте».

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