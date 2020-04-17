В Барнауле театр драмы по многочисленным просьбам покажет «Слишком женатого таксиста»

Театр драмы в Барнауле продолжает свои пятничные веб-показы. 17 апреля по многочисленным просьбам в соцсетях они будут транслировать спектакль «Слишком женатый таксист» в пьесе Рея Куни.

Спектакль поставил режиссер Юрий Ядровский. Премьера состоялась в 2004 году.

В постановке заняты молодые Виталий Махов, Эдуард Тимошенко, Елена Половинкина, Татьяна Королева, Анатолий Кирков, Владимир Громов, Александр Хряков, Александр Шубин и другие артисты.

Спектакль рассказывает о таксисте Джоне Смите, который женат сразу на двух женщинах. 3 года ему удаётся сохранять это в секрете, придерживаясь строгого графика посещения жён. Но однажды всё начинает идти не по плану.

Легкая комедия в свое время очень полюбилась зрителям, поэтому они неоднократно просили драму показать запись этой постановки.

Трансляция пройдет здесь. Начало в 19:00. Запись будет доступна 24 часа.