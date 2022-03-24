В Барнауле выберут лучших молодых чтецов классики, которые поедут в «Артек»

27 марта в Барнауле в краевом дворце творчества детей и молодежи (ул. Пионеров, д. 2) пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» на всероссийский этап.

В конкурсе участвуют подростки 10−17 лет. Со сцены они прочитают отрывки из любимых прозаических произведений.

В Барнауле в региональном этапе примут участие 40 подростков. Трое из них станут победителями и получат путевки в «Артек».

В «Артеке» ребят-победителей из всех регионов ждет большая программа — к ним приедут провести занятия преподаватели Щукинского театрального института, специалисты в области подростковой литературы и медиа.

В «Артеке» также пройдут и отборочные соревнования чтецов к Всероссийскому финалу конкурса «Живая классика»: из 255 ребят-региональных победителей, выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить на «Артек-Арене» перед 4000 зрителей из всех отрядов.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший проект по поддержке чтения в России. Он проходит уже в 11 раз, участие в конкурсе принимают все регионы страны и больше 80 стран мира.

В Барнауле конкурс стартует в 9 утра и завершится в 20:00. Прийти поболеть за участников смогут все желающие.