В Барнауле выступит московский комик из «Comedy Баттл»

15 ноября в Барнауле выступит стендап-комик Кирилл Селегей. Зрителям обещают интеллигентный и ироничный юмор «про актуальные, но понятные всем вещи».

Молодой комик приехал покорять столичную публику из Новосибирска. Он запомнился зрителям максимальным уровнем иронии и минимальным проявлением эмоций.

Кирилл выступал в «Comedy Баттле», где был самым молодым участником сезона. Сегодня он является постоянным резидентом московского клуба Stand-Up № 1, ведет свой канал на Youtube и регулярно выступает перед живой публикой.

В 2019 году Селегей был участником юмористического телешоу «22 комика» на канале ТНТ4.

В Барнауле он выступит в Hairy Lemon Pub (ул. Лазурная, 13). Начало в 20:00. Цена билетов — 400−500 рублей.