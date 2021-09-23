В Барнауле впервые пройдет туристический квест «Прошагай город»

Первый квест «Прошагай город» состоится в Барнауле накануне Дня туризма, сообщают организаторы мероприятия.

Жителей краевой столицы приглашают 26 сентября присоединиться к всероссийской проекту. Туристический квест по знаковым историческим достопримечательностям Барнаула стартует в 13:00 в парке культуры и отдыха «Центральный».

Акцию проводят управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Алтайтурцентр.

Задачи квеста «Прошагай город» — сделать самостоятельное знакомство с городскими территориями более информативным и удобным, повысить привлекательность города для туристов и стимулировать развития малого и среднего предпринимательства.

Четыре команды отправятся по разным маршрутам, отмечая на Google и Яндекс-картах значимые исторические и туристические объекты, объекты экологического просвещения и осознанного потребления. К каждому маршруту прикреплен рассказчик, который погрузит участников квеста вглубь захватывающего исторического сюжета.

Увлеченные горнозаводским Барнаулом отправятся расследовать кражу секретных документов Демидовского завода. Любители купеческой старины выйдут на поиски спрятанной казны вместе с американским потомком барнаульского купца.

Третья команда отправится на помощь молодому ученому, чтобы раскрыть секреты «Тайного комитета застройки городов СССР», а четвертая окажется в эпицентре мистических историй.

Зарегистрироваться и стать участником акции «Прошагай город» можно с 20 сентября по ссылке. Количество мест ограничено.