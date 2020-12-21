В барнаульском музее научат делать рождественские венки и карамельные тросточки

В музее «Город» до конца декабря будут проводить мастер-классы по созданию новогодних украшений. Дети и взрослые смогут научиться делать карамельную тросточку, рождественский венок, подставку в технике декупаж и новогодний подсвечник.

На первом мастер-классе 22 декабря всех желающих научит делать карамельную тросточку. Правда, несъедобную — ею можно будет украсить елку или дом.

23 декабря будет занятия по созданию рождественского венка, который обычно вешают на входной двери. Этот праздничный элемент с каждым годом приобретает все большую популярность.

24 декабря в музее будут делать подставки под стаканы в технике декупаж. Это декорирование, основанное на присоединении рисунка, картинки или орнамента к предмету, которое затем закрепляется лаком.

25 декабря будет мастер-класс по созданию подсвечника, который станет украшением новогоднего стола.

Начало всех занятий в 14:00.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 63−64−91.