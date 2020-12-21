Барнаул -16°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В барнаульском музее научат делать рождественские венки и карамельные тросточки

В музее «Город» до конца декабря будут проводить мастер-классы по созданию новогодних украшений. Дети и взрослые смогут научиться делать карамельную тросточку, рождественский венок, подставку в технике декупаж и новогодний подсвечник.

Рождество
Рождество
СС0

На первом мастер-классе 22 декабря всех желающих научит делать карамельную тросточку. Правда, несъедобную — ею можно будет украсить елку или дом.

23 декабря будет занятия по созданию рождественского венка, который обычно вешают на входной двери. Этот праздничный элемент с каждым годом приобретает все большую популярность.

24 декабря в музее будут делать подставки под стаканы в технике декупаж. Это декорирование, основанное на присоединении рисунка, картинки или орнамента к предмету, которое затем закрепляется лаком.

25 декабря будет мастер-класс по созданию подсвечника, который станет украшением новогоднего стола.

Начало всех занятий в 14:00.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 63−64−91.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка