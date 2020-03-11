В барнаульской Шишковке посетителям объяснят на пальцах математику

Одну из лекций проведет известный московский ученый и популяризатор математики Алексей Савватеев. Он расскажет для гуманитариев, что математика не так страшна, как кажется на первый взгляд.

«Если вы всю жизнь боялись символа „х“, трепещете при слове „дроби“ и умножаете 4 на 20 при помощи калькулятора, — вам сюда! Наши лекторы убедительно покажут, что математика — это вовсе не страшно и научат видеть в ней красоту, откроют двери в математику любому гуманитарию и на „подручных“ примерах продемонстрируют, что вы, в общем-то, в математике не последний человек, потому что в жизни на каждом углу — математика!», — рассказали в пресс-службе библиотеки.