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В барнаульской Шишковке посетителям объяснят на пальцах математику

14 марта в библиотеке им. Шишкова в Барнауле стартует просветительский проект с лекциями по математике. Ранее такой курс прошел по физике.

Математика, обучение, учеба
Математика, обучение, учеба
СС0

Одну из лекций проведет известный московский ученый и популяризатор математики Алексей Савватеев. Он расскажет для гуманитариев, что математика не так страшна, как кажется на первый взгляд.

«Если вы всю жизнь боялись символа „х“, трепещете при слове „дроби“ и умножаете 4 на 20 при помощи калькулятора, — вам сюда! Наши лекторы убедительно покажут, что математика — это вовсе не страшно и научат видеть в ней красоту, откроют двери в математику любому гуманитарию и на „подручных“ примерах продемонстрируют, что вы, в общем-то, в математике не последний человек, потому что в жизни на каждом углу — математика!», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Занятия будут проходить по субботам в 17:00:

  • 14.03 — «Математика в картинной галерее» (как в обыденной жизни мы сталкиваемся с математикой, не зная об этом)
  • 21.03 — «Математика для пап и мам» (как помочь ребенку освоить математику при помощи системы обучения «Нумикон»)
  • 25.03 — «Математика для гуманитариев» (уникальную лекцию в Барнауле проведет один из ведущих популяризаторов математики в России и автор книги «Математика для гуманитариев» Алексей Саватеев (Москва). Внимание: на лекцию могут попасть зарегистрированные участники.
  • 28.03 — «Чудеса математической мозаики» (равновеликие и равносоставленные фигуры, различные задачи о разрезаниях в плоскости)
  • 4.04 — «Математическая криптография: от Древней Греции до электронной подписи» (шифруем и разгадываем шифры, узнаем, как устроена и работает цифровая подпись, выясним, как взломали «Энигму»)

Вход свободный.

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