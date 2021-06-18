В барнаульской «Спичке» покажут спектакль по одной из самых популярных пьес в мире

20 и 27 июня в театральном пространстве «Спичка» в Барнауле (ул. Ползунова, 37) покажут спектакль «Чайка» — именно это произведение Антона Чехова во всем мире ставят чаще остальных его пьес.

В спектакле принимают участие студенты АГИК, мастерской режиссера Михаила Тумашова.

«Чайка» — это комедия любви, судьбы, жизни и смерти людей искусства и тех, кто к искусству не имеет никакого отношения. Комедия столкновения поколений на поприще жизни в искусстве, в семье и жизни вне искусства. Комедия таланта и трагедия его отсутствия, веры, счастья, смысла и божественной бессмысленности бытия", — рассказывают о постановке в «Спичке».

По сюжету двадцатилетний сын великой актрисы поставил спектакль «новых форм», в котором главную роль сыграла знакомая их семьи Нина Заречная. Будучи дочерью богатых помещиков, она мечтает о сцене, хотя ее увлечению театром сильно противятся родители. Пойдя им наперекор, она даже не представляет, какие испытания ждут ее на этом пути.

Это не первый спектакль мастерской Тумашова, который проходит в «Спичке» — ранее они показывали постановки «Пять вечеров» и «Восемь любящих женщин».

Начало спектакля в 18:00. Цена билета 500 рублей. Приобрести их можно здесь.