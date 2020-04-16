В сети покажут концерт лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова

В апреле на платформе «Okko.Театр» покажут концерт Бориса Гребенщикова, который в формате квартирника прошел в Лондоне до пандемии, пишет ТАСС.

Генеральный продюсер «Okko.Театр» Иван Вырыпаев назвал выступление «историческим событием».

«Квартирник был в СССР, потому что рок был запрещен, все прятались по квартирам. Сейчас пандемия, и квартирник приобретает новое значение», — сказал он журналистам.

Как сообщил Вырыпаев, сервис «Okko.Театр» также рассматривает возможность создания проектов в жанрах сторителлинга и стендап-комедии.

Другой проект, который находится в разработке, получил название «Okko Просвещение» — это будет набор общеобразовательных лекций. Первый курс будет посвящен истории театра.