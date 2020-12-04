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Вышел трейлер фильма о подвиге Зои Космодемьянской

В сети появился трейлер художественного фильма «Зоя» о подвиге знаменитой партизанки Зои Космодемьянской. Она стала первой женщиной, удостоенной звания героя Советского союза в период Великой Отечественной войны.

Фильм "Зоя"
Фильм "Зоя"
kinopoisk.ru

В фильме прослеживается жизненный путь девушки — от выпускного бала 21 июня 1941 года до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.

Вчерашняя школьница попадает в партизанский отряд. Во время очередного задания Зоя попадает в плен. Бесконечные допросы и пытки немцев ни к чему не приводят — девушка не выдает планы партизанских отрядов, пишет РИА «Новости».

Режиссерами фильма выступили Максим Бриус («Литейный, 4», «Чужой район») и Леонид Пляскин («Молодая гвардия», «Бархатный сезон»).

Космодемьянскую сыграла актриса Анастасия Мишина — это ее первая главная роль в кино.

Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.

Премьера проекта запланирована на 28 января.

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