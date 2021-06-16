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«Все билеты проданы». В Барнауле пройдет историческая теплоходная экскурсия, на которую уже не попасть

19 июня пройдет теплоходная экскурсия «По археологическим местам Барнаула» по Оби в сопровождении кандидата исторических наук, автора книги «Археологические памятники Барнаула» Артура Кунгурова.

Спасательный круг, теплоход.
Спасательный круг, теплоход.
CC0

Теплоход совершит прогулку до «Цветов Алтая» и обратно. В первой части экскурсии Артур Кунгуров расскажет слушателям о том, какие доисторические памятники археологии и уникальные артефакты были найдены на территории Барнаула, а также почему люди выбирают одни и те же места для жизни и многое другое.

Во второй части — участники смогут задать вопросы историку.

Все билеты на эту прогулку уже проданы. Экскурсию посетят более 70 человек.

Прогулка проводится в рамках «Европейских дней археологии». На них участникам акции читали научно-популярные лекции о древних племенах, живших на территории региона и знакомили с уникальными археологическими предметами, найденными на Алтае.

О других событиях акции, на которые еще можно успеть попасть, прочтите здесь.

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