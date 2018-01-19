Алтайские продукты

На Алтае зимой вырастили урожай бананов

Вчера, 20:50.
Потребитель

В Алтайском районе поспел урожай бананов. Об этом сообщает питомник растений "Зимний сад" компании "Биолит".

В зимнем саду фирмы "Биолит".
В зимнем саду фирмы "Биолит". Фото : vk.com/club145291766.

В зимнем саду фирмы царит тропическое лето, распускаются экзотические цветы, а 27 и28 января здесь состоится "Праздник урожая в банановом саду". С дегустацией бананов, соответственно.

Справка

Зимний сад расположен в селе Алтайском в урочище Каменка, на въезде справа со стороны  Бийска (80 км) и Белокурихи (34 км), пишет Biysk-ok.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus