На Алтае зимой вырастили урожай бананов

В зимнем саду фирмы царит тропическое лето, распускаются экзотические цветы, а 27 и28 января здесь состоится "Праздник урожая в банановом саду". С дегустацией бананов, соответственно.

Справка

Зимний сад расположен в селе Алтайском в урочище Каменка, на въезде справа со стороны Бийска (80 км) и Белокурихи (34 км), пишет Biysk-ok.ru.