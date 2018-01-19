На Алтае зимой вырастили урожай бананов

В Алтайском районе поспел урожай бананов. Об этом сообщает питомник растений "Зимний сад" компании "Биолит".
В зимнем саду фирмы царит тропическое лето, распускаются экзотические цветы, а 27 и28 января здесь состоится "Праздник урожая в банановом саду". С дегустацией бананов, соответственно.
Справка
Зимний сад расположен в селе Алтайском в урочище Каменка, на въезде справа со стороны Бийска (80 км) и Белокурихи (34 км), пишет Biysk-ok.ru.
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