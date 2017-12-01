По следам "Безумного Макса": 5 вещей, которые можно сделать только в ралли "Шелковый путь"

О пяти вещах, которые можно сделать только в ралли "Шелковый путь", рассказал Антон Воротников.

1. Застрять в казахстанской степи

Это произошло с нами в 2016 году. Наше первое ралли, мы были совсем неопытными и не вполне понимали, как сильно качество топлива влияет на ход машины. Оказалось, что из-за некачественной солярки, которую продают на автозаправках по пути, она может просто встать. Так и произошло, причем черт знает где в степи, где на десятки километров вокруг ни души. Пришлось там и ночевать, дожидаясь помощи.

2. Заправляться прямо от бензовоза

В этот раз мы подготовились основательно. Медиа-экипажи в этом году участвовали в испытании топлива "Дизель Опти", поэтому на всем пути за нами следовал личный бензовоз. От него мы и заправлялись раз в день – причем порой буквально в полевых условиях. Бензовоз был оборудован мобильной топливораздаточной колонкой. И заправляли нас водители – нас даже сфотографироваться с пистолетом в руке не подпускали, из-за техники безопасности.

3. Схлопотать штраф в 10 тысяч евро

Даже в таком экстремальном ралли, как "Шелковый путь", есть свои строгие правила. Может, переезд через пустыню Гоби и напоминал порой погоню из "Безумного Макса", но на дорогах общего пользования участники ралли должны соблюдать ПДД и определенный скоростной режим. Хотя я, признаться, пару раз превысил скорость. Не потому что такой хулиган – просто хотел получить эффектные кадры. Меня даже отстранить хотели, но в итоге обошлось штрафом в 10 тысяч евро. А иногда бывало – стоишь в пробке вместе со знаменитым гонщиком Себастьяном Лебом, ведь никто специально для участников ралли дорогу не перекрывает.

4. Заночевать на аэродроме

Ралли не прекращается ни на час. Днем экипажи совершают переезды, преодолевают скоростные спецучастки. А по ночам техники моют и чинят машины, готовят их к следующему дню. У журналистов так же: днем ты едешь, снимаешь, а вечером в бивуаке начинается работа – тексты написать, фото-видео переслать. Кстати, бивуаки часто разбивают на аэродромах: зачастую только они способны разместить огромный караван со всеми машинами и техническими командами. Так что в "Шелковом пути" можно спать рядом с настоящими самолетами. Правда, совсем недолго: четыре часа сна казались роскошью.

5. Разогреть кашу без огня

На бивуаках участников ралли кормят в шатре-столовой. А вот в путь с собой выдают сухой паек. Самый интересный был в Китае – к упаковке с рисом или кашей прилагался специальный пакет с карбидом. Заливаешь в него воду – и начинается химическая реакция: валит дым, вода нагревается, и уже в нее помещается пакет с едой. Вот так без огня можно разогреть себе обед. Правда, и тут не обошлось без происшествий: у моего коллеги один из таких пакетов вдруг взорвался. К счастью, никто, кроме каши, не пострадал.

Белый "Лэнд Ровер", на котором Антон Воротников проехал весь "Шелковый путь", теперь будет ездить по дорогам Петербурга – его легко опознать по красной наклейке с тигром "Silk Way". Пробег в 10 тысяч километров не оставил на машине и следа: после окончания ралли его проверили эксперты и выдали заключение, что машина – в состоянии новой. Вторая участвовавшая в ралли машина досталась победителю из города Троицк в Челябинской области. До конца года сеть АЗС разыграет 5 "Лэнд Роверов", и среди них еще две 2 машины, прошедшие легендарное ралли.

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