Экс-начальник УФСИН по Алтайскому краю разбился насмерть в ДТП: подробности

Инцидент произошел в час дня 28 июня. За рулем кроссовера находился 61-летний владелец машины, 67-летний Семенюк находился на пассажирском сидении. Автомобиль ехал из Заринска в Барнаул. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Mitsubishi перевернуло и бросило в дерево.

Водителя доставили в барнаульскую горбольницу №1 с переломами ребер, черепно-мозговой травмой и ушибами. Александр Семенюк скончался до приезда скорой помощи.

Кто такой Александр Семенюк

Александр Семенюк руководил Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю с 1999 года. В декабре 2009 года он вышел на пенсию по выслуге лет. В 2010-м возглавил управление охотничьего хозяйства Алтайского края.

Семенюк возглавлял так называемый "генеральский клуб" — неформальное объединение бывших и действующих руководителей региональных управлений федеральных ведомств.

Факт

25 июня в похожее ДТП попало другое VIP-лицо региона. В Баевском район в кювет с трассы слетел и перевернулся Nissan Almera. В этом ДТП пострадала депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.

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