Производство автомобилей в России снизилось почти в 7 раз

В ведомстве отметили, что в первые четыре месяца 2022 года отечественные автозаводы выпустили 264 тыс. легковых машин. Это на 47,7% меньше, чем в 2021-м.
Кроме того, в РФ сократилось производство грузовиков. За январь-апрель были собраны 52,5 тыс. грузовых автотранспортных средств — на 5,9% меньше, чем за первые четыре месяца 2021 года.
Однако позитивная динамика наблюдается в электро- и теплоэнергетике. Они показали прирост 2,0% к апрелю прошлого года.
В частности, производство электроэнергии выросло на 2,6%, а пара и горячей воды — на 1,4%.
Ранее в Совфеде озаботились производством гвоздей. А еще под угрозой оказалось производство кисломолочной продукции.