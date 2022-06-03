3 июня
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Автоновости

Производство автомобилей в России снизилось почти в 7 раз

В апреле производство автомобилей в России упало на 85,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в 6,8 раз. Об этом свидетельствует отчет Росстата на 1 июня.

Производство автомобилей.
Производство автомобилей.
СС0

В ведомстве отметили, что в первые четыре месяца 2022 года отечественные автозаводы выпустили 264 тыс. легковых машин. Это на 47,7% меньше, чем в 2021-м.

Кроме того, в РФ сократилось производство грузовиков. За январь-апрель были собраны 52,5 тыс. грузовых автотранспортных средств — на 5,9% меньше, чем за первые четыре месяца 2021 года.

Однако позитивная динамика наблюдается в электро- и теплоэнергетике. Они показали прирост 2,0% к апрелю прошлого года.

В частности, производство электроэнергии выросло на 2,6%, а пара и горячей воды — на 1,4%.

Ранее в Совфеде озаботились производством гвоздей. А еще под угрозой оказалось производство кисломолочной продукции.

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