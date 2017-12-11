СМИ сообщили о возможном подорожании легковых автомобилей в 2018 году

Министерство промышленности и торговли предложило правительству повысить утилизационный сбор на легковые автомобили с 2018 года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По данным издания, сбор на легковые машины предлагают поднять на 87–125% в зависимости от объема двигателя. С учетом роста акцизов, это приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17 %.
В ведомстве пояснили, что увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5 %, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40 %.
По словам источников газеты, российские концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).
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