СМИ сообщили о возможном подорожании легковых автомобилей в 2018 году

По данным издания, сбор на легковые машины предлагают поднять на 87–125% в зависимости от объема двигателя. С учетом роста акцизов, это приведет к повышению розничных цен на новые автомобили на 10-17 %.

В ведомстве пояснили, что увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. При этом средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5 %, а для грузовых транспортных средств — от 15 до 40 %.

По словам источников газеты, российские концерны получат неофициальную компенсацию утилизационного сбора, поэтому инициатива ударит по чистым импортерам. Также она затронет те иностранные концерны, которые построили заводы в России, но пока импортируют часть моделей (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).

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