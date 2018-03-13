Из Социалистического в Заборный: в Барнауле установят 3 километра пешеходных ограждений

Как следует из опубликованных на сайте госзакупок материалов, новые ограждения появятся на улицах Профинтерна, Антона Петрова, Новосибирской, Сухова, Дальней, Смирнова, Юрина, Челюскинцев, а также на проспектах Социалистическом и Комсомольском. На всех этих магистралях также будут полностью менять асфальт по БКД.

Больше всего ограждений — 604 метра — установят на проспекте Социалистическом. Они появятся на перекрестках с улицами Чкалова, Партизанской, Никитина, Гоголя и в районе трамвайного кольца на площади Свободы. В городском сообществе "Шпиль" в шутку даже предложили переименовать проспект Социалистический в Заборный.

Напомним, в 2017 году при установке подобных ограждений случился скандал. Общественники "Шпиля" в декабре обнаружили, что на проспекте Строителей еще летом должны были появиться ограждения. Все акты были подписаны, подрядчик получил деньги. Вскоре после публикации он начал устанавливать конструкции.

Позже подрядчик объяснил: план установки ограждений в Барнауле скорректировали для того, чтобы обеспечить безопасность на переходах вблизи школ и других учебных заведений. Поэтому конструкции на проспекте Строителей появились позже, чем ожидалось.

Депутата городской думы Оксану Молодых это объяснение не удовлетворило и она направила в контролирующие органы письма с просьбой разобраться в ситуации. Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике провел внеочередную проверку коллег из дорожного комитета. Однако чиновники не смогли выяснить реальную дату установки ограждений, несмотря на то, что процесс освещался в СМИ.

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