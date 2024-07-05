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В Барнауле ищут перевозчиков для трех маршрутов

Перевозчиков сразу для трех автобусных маршрутов ищут в Барнауле, сообщает "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".

Речь идет о следующих маршрутах:

  • № 29 «Солнечная Поляна – Солнечная Поляна». Начальная максимальная цена контракта — 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год.
  • № 117э «Докучаево – Новомихайловское кладбище». Для этого маршрута размещено два лота с начальной стоимостью 345,5 тыс. рублей каждый. Один из них уже завершён, но имя подрядчика пока не раскрыто.
  • № 121 «микрорайон Октябрьский – Китайский рынок». Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей.

Ранее в Барнауле перевозчика лишили маршрута №18.

В Барнауле осудят перевозчика Олега Бесчастного за дачу взятки вице-мэру Шеломенцеву.

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