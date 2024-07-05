Речь идет о следующих маршрутах:
- № 29 «Солнечная Поляна – Солнечная Поляна». Начальная максимальная цена контракта — 65,3 тыс. рублей, но также предусмотрены субсидии в размере 1,2 млн рублей и ожидаемые доходы от пассажиров 6,8 млн рублей на 2024 год.
- № 117э «Докучаево – Новомихайловское кладбище». Для этого маршрута размещено два лота с начальной стоимостью 345,5 тыс. рублей каждый. Один из них уже завершён, но имя подрядчика пока не раскрыто.
- № 121 «микрорайон Октябрьский – Китайский рынок». Начальная стоимость оценивается в 8,3 млн рублей с субсидией менее 0,5 млн и планируемыми доходами от пассажиров 5,8 млн рублей.
Ранее в Барнауле перевозчика лишили маршрута №18.
В Барнауле осудят перевозчика Олега Бесчастного за дачу взятки вице-мэру Шеломенцеву.
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