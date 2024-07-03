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Танец живота. Какие алтайские гастрофестивали заставят вас плясать от объедения

Altapress.ru вспоминает о лучших, по нашему мнению, гастрономических фестивалях и праздниках в Алтайском крае. Одни вот-вот наступят, а под другие нужно оставить место в желудке в следующем году. А еще мы расскажем, почему для туристической популярности региона - это большой плюс.

"Ах! Фест 2023".
"Ах! Фест 2023".
Екатерина Карзова

«Мясной замес»

Где: с. Дружба, Целинный район.
Когда: 13 июля 2024.

«Мясной замес» — гастрономический фестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени. В этом году он пройдет всего лишь в третий раз, но он уже успел привлечь внимание туристов и любителей вкусной еды.

На празднике проводят бесплатные мясные дегустации, розыгрыши блюд от шеф-поваров, профессиональные кулинарные баттлы, концерты.

В этот раз участники поставят рекорд Алтайского края. Здесь зажарят целого быка на вертеле по средневековому рецепту.

&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова

Историческую тему поддержит лагерь, куда можно заглянуть в гости к реконструкторам. Они также проведут старинные игры: новгородские городки, лучный тир и петанк.

Специальным гостем на музыкальной части праздника станет этно-исполнитель Добрыня Сатин с проектом Todosh. Через песни зрители погрузятся в атмосферу шаманской мистерии.

А на бесплатном оборудованном пляже гости фестиваля могут заняться сапсерфингом.

Эпицентр фестиваля – огромный фудкорт на тюках сена с веселыми пледами. Сюда стекаются гости фестиваля с лагманом, бургерами, стейками, пловом, холодным лимонадом, пивом и многим другим.

«Клевое место»

Где: озеро Песчаное, Бурлинский район.
Когда: 20 июля 2024 года.

Эта суббота станет рыбным днем.

С утра и до вечера участники праздника будут соревноваться в рыб­ной лов­ле, учиться готовить уху, коптить рыбу и плести сети на мастер-классах, присматривать гостинцы на ярмарке рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Рыбный гастрономический фестиваль
Рыбный гастрономический фестиваль
Павел Запруднов
Рыбный гастрономический фестиваль
Рыбный гастрономический фестиваль
Павел Запруднов

И, конечно, смотреть концертные номера и участвовать в играх. А еще оценивать творческие работы из рыбьей чешуи и костей.

Венец гастрономической части – конкурсы на лучшую уху, приготовленную на костре, и рыбный пирог.

«Ах, фест»

Где: с. Алтайское, Алтайский район.
Когда: июнь-июль 2025.

Этот фестиваль соединил понятия «вкусно», «правильное питание» и «алтайские продукты».

Гости «Ах, феста» своими глазами наблюдают, как повара создают новую алтайскую кухню из местных продуктов. В состав каждого блюда обязательно входят травы — измельченные или в виде экстрактов.

В 2024 году фестиваль посвятили грибам, которые добавляли в каждое блюдо. В частности — березовой чаге. На праздник, как всегда, приехали лучшие шефы и повара России. К ним присоединились мастера вкуса из Беларуси, Казахстана и Монголии.

На горячее гостям плов с грибами и белорусскую буженину, а на «холодное» — окрошку. Ну и еще с десяток наименований.

Коронное блюдо фестиваля – зеленые вареники кундюбки на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с грибами, все это с алтайским песто.

Его готовит шеф-повар и организатор «Ах!Феста» Константин Михеев: «Есть одна кулинарная книга Алтайского края, где я нашел это название. Оно такое необычное, такое вкусное! Чтобы и было вкусно, перепробовал порядка 40 различных вариантов теста для кундюбок», - рассказывал он о своем творении.

В течение всего фестиваля идет концерт с конкурсами в перерывах. Не жалеют организаторы и гастрономических зрелищ, вроде пиццы-акробатики и бармен-шоу.

Чтобы отдохнуть от суеты, можно пройтись по дендрарию, где растут 1,5 видов растений. Здесь и карликовая береза из тундры, и голубые ели, и голубика с чабрецом. Пик цветения как раз обычно приходится на время проведения фестиваля.

«Черемшанская черемша»

Где: с. Черемшанка, Ельцовский район.

Одно из ярких впечатлений в 2023 корреспондентам altapress.ru подарил новый фестиваль с этим забавным названием. Без шуток: вспоминаем чаще, чем поездку в Улан-Батор.

Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова

А все дело в том, что это просто душевный сельский праздник. Хозяйки из разных сел района за длинными столами приготовили и бесплатно угостили всех блюдами с добавлением черемши. В тарелках были зеленые бутерброды, окрошка, пироги, ватрушки и даже пицца.

В этих местах черемша растет «футбольными полями».

Пока смотрели концерт местных коллективов, смеялись, наблюдая за веселыми конкурсами и нахваливали окрошку, встретили известного алтайского орнитолога Алексея Эбеля. Он рассказал, что сам не прочь приготовить дома тартар с черемшой. А бизнесмен Евгений Кураков («Место пасты») поэкспериментировал и сделал из нее песто. Сколько же интересных вариантов, как применить колбу, мог открыть этот праздник?

К сожалению, в этом году его не было. В Ельцовском районе не знают, сможет ли событие стать ежегодным: есть проблемы с туристической инфраструктурой.

Однако такие фестивали могут привлечь людей в нацпарк «Салаир», считает замдиректора по развитию туризма этого нацпарка Денис Соломахин. Он говорит, что все условия для этого есть: по близкой автомобильной дороге в Кемеровскую область ежегодно проезжают более миллиона автомобилей или как минимум два миллиона человек. Остается только действовать, чтобы обратить на себя их внимание.

Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова

Похожей точки зрения придерживается исполнительный директор международной консалтинговой компании в сфере гостеприимства Like4Like Ольга Мальцева.

На конференции по пространственному развитию в Барнауле эксперт рассказала, что гастрономия – отличный инструмент для брэндинга территории (вспомните про выборгский крендель или тульский пряник). Она как внесезонный турпродукт может создавать новые точки притяжения.

«Гастрономия вошла в стратегию гостеприимства Норильска. Из-за новых заведений город-транзит на Таймыр становится местом, где можно задержаться. Сегодня еда – это часть познания мира, эстетическое удовольствие, направление интереса у туристов, - сказала Мальцева. - У «Хилтон» было исследование: 86% их туристов хотят пробовать местные блюда, гастрономические впечатления для них очень важны».

«А – это где вкусно»

Где: некоторые рестораны Барнаула, Бийска и Бирюзовой Катуни.
Когда: ноябрь-декабрь.

А вот и еще пример, как еду используют как турпродукт. К фестивалю «Алтайская зимовка» десяток алтайских рестораторов готовят специальное меню, в которых блюда состоят из алтайских продуктов и нередко сделаны по старинным рецептам.

Жареный папоротник, бифштекс из марала, строганина – это и многое другое могут предложить официанты.

Блюда &quot;Алтайской зимовки&quot;. &quot;Ползуновъ&quot;.
Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ".
Анна Зайкова.
Блюда &quot;Алтайской зимовки&quot;. &quot;Ползуновъ&quot;.
Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ".
Анна Зайкова.
Блюда &quot;Алтайской зимовки&quot;. &quot;Ползуновъ&quot;.
Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ".
Анна Зайкова.

Начали подготавливать такое меню еще в 2022 году.

Все перечисленное – лишь капля. Не говоря о «Медовом Спасе» или фестивалях сыра, малосольного огурца, на любом большом спортивном или культурном событии достаточно еды. Чего только стоят грядущие «Шукшинские дни на Алтае»?

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