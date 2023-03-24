Красный боец, великий монастырь и мегаполис с традициями. Чем Улан-Батор удивил altapress.ru

Мы уже рассказали, как ходить в гости к кочевнику и как лечиться в Монголии. Осталось узнать, какие достопримечательности скрываются за загадочной точкой «Улан-Батор» на карте. Об акробатах, стреляющих ногами из лука, гигантских статуях, сложных прическах, продвинутом буддизме и великом Чингисхане — в материале altapress.ru.

Колесница полной радости

Будущую столицу основали в 1639 году — аристократы организовали ставку. В первой половине XIX века здесь открылся монастырь, который сейчас называется Гандантэгченлин («Большая колесница полной радости»).

Поэтому начать свою прогулку по Улан-Батору стоит с его исторического сердца. Некоторые здания здесь создавали при империи Цин, поэтому в них заметно влияние китайского стиля. Например, главный храм украшает крыша с изогнутыми скатами и броским «многослойным» карнизом.

Тут же, рядом, в скульптуре «Тумбаш», где четыре животных стоят друг на друге, уже видно влияние Пабло Пикассо. На вершине этой «пирамиды» сидит не павлин, как в известной в Монголии притче, а голубка.

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Четыре друга Павлин нашел зерно и посадил его в землю, кролик поливал его, обезьяна взрастила его, а слон охранял от всяких напастей. Дерево выросло, созрели фрукты. Но оно оказалось таким высоким, что друзья не могли достать до верхушки. Тогда обезьяна взобралась на слона, кролик на обезьяну, а на кролика — павлин. Так они и смогли собрать урожай.

Собаки и барабаны

От темных злых демонов вход в храм охраняют статуи священных собак. В отличие от своих «братьев» из Иволгинского дацана они не выглядят чистенькими.

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Дело в том, что посетители храма вкладывают в их рты подношения — пшено, масло и т. д. Все это покрывается уличной пылью. Как рассказал наш гид, статуи, по традиции, не чистят — иначе можно смыть удачу.

Вдоль стены на улице под навесом из дерева стоят молитвенные барабаны хурдэ: сколько повернете его, столько молитв и «прочтете».

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

На территории комплекса до сих пор есть дом, где в 1904—1905 годах жил Далай-лама XIII. Ему пришлось покинуть Лхасу после британской оккупации Тибета.

Есть здесь и университет буддизма, где учатся студенты, в том числе из Бурятии и Калмыкии.

Долгое время Улан-Батор назывался «Их хурээ» — «Великий монастырь». Свое нынешнее имя получил в 1924 году. Название переводится как «Красный богатырь». То есть, в теории, железнодорожную станцию «Красный Боец» в Тальменском районе монголы спокойно могут называть «Улан-Батор».

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Бодхисаттва и «банк»

В храме Мижид Жанрайсиг находится необычная реликвия: 26-метровая медная статуя бодхисаттвы Авалокитешвара. Это восстановленная в 1996 году копия изваяния, созданного в начале прошлого века — ее во время Великой Отечественной войны увезли в Советский Союз для переплавки в снаряды.

Окружают бодхисаттву полки, на которых сидят тысячи гипсовых фигурок бога долголетия Аюши. Их металлических и золотых предшественников ждала та же участь, что и оригинальную статую Авалокитешвары.

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

В крупном новеньком храме, который построили около пяти лет назад, поразили воображение не шикарные статуи богов и мальчики-послушники, а скромный холл. Казалось, что это помещение на первом этаже снимает отделение банка: стояли очереди к окошкам, над которыми висят электронные табло с номерами. Только сидели за компьютерами не белые воротнички, а монахи в бурых одеждах. Оказалось, что прихожане так заказывают молитвы.

Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Буддийский монастырь Гандантэгченлин в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Как рассказал наш гид, до сих пор многие монгольские родители просят лам подсказать имя для ребенка. Его определяют по дате и времени рождения, опираясь на священные книги. У самого нашего собеседника историческое имя — «Тэмуджин», как у Чингисхана. «Оно татарское, вражеское, — сказал он. — Отец будущего великого хана поймал офицера и, решив, что это бравый воин, назвал так своего сына».

Национальное прошлое

В центре Улан-Батора находится Монгольский национальный исторический музей. Он рассказывает об истории страны — от палеолита до современности. Коллекция из 50 тыс. экспонатов состоит из археологических находок, фотографий, монет, оружия, вещей китайских династий, предметов быта и многого другого — все это собирали здесь с 1924 года.

Самая яркая часть экспозиции — реконструированные традиционные костюмы различных сословий. Одно из главных украшений женского образа — прическа хабтагай. В Монголии такую роскошь носили только замужние.

Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Эта сложная конструкция по форме напоминает рога горного барана или распростертые крылья. Ею явно вдохновлялись создатели «Звездных войн»: похожая прическа была у Падме Амидалы в традиционном облачении.

Записывайте рецепт. Пряди волос склеить в тонкие и широкие полукруглые полосы, перехватить их серебряными пластинами. Ниже волосы заплести в косы и покрыть их «чехлами» из бархата. Поверх прически на голову надеть металлическую шапочку, украшенную подвесками, а сверху вторую — бархатную, остроконечную, с лентами.

Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Вдохновленный одеяниями турист может купить нечто подобное в магазине сувениров.

Мы заметили, что в Монголии в порядке вещей носить традиционный костюм или стилизованную под него одежду не только по особым случаям, но и даже в повседневности. Конечно, никто сложных причесок не конструирует: согласитесь, так не очень удобно ездить в автобусе или носить теплую шапку.

Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Чингисхан и команда

Новенький международный исследовательский центр и музей Чингисхана открыт совсем недавно, в 2022 году. Огромное девятиэтажное здание хранит в себе всего 12 тыс. экспонатов, поэтому пока оно кажется полупустым (и фотографировать здесь, к сожалению, запрещено).

Хотя центральная фигура здесь — великий хан, все же экспозиции выходят далеко за границы его личности. Они охватывают время от первого кочевого государства до начала ХХ века с передовыми технологиями, живописью, скульптурой, вышивкой. Получился большой музей монгольских ханов и знати.

Чингисхан музей. Екатерина Карзова Чингисхан музей. Екатерина Карзова

Оленные камни, статуи, колесницы, снаряжение для лошадей и скота, картины, посуда, оружие, одежда, макеты поселений — поднимаясь с этажа на этаж, можно проследить, как менялось и развивалось монгольское общество.

Еще здесь, в отличие от национального музея, в экспозиции активно используют мультимедийные технологии: видео и виртуальную реальность.

Монгольский национальный исторический музей в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Еще один музей, посвященный Чингисхану, находится в местности Цонжин-Болдог, неподалеку от Улан-Батора. Все его здание — один огромный постамент для самого большого памятника всаднику. Высота статуи хана — 40 метров. На голове его коня находится смотровая площадка.

Внутри музея стоит, если верить путеводителю, самый большой сапог в мире. Он сделан из шкур 250 яков. В холле можно нарядиться в традиционные одежды и доспехи и сфотографироваться в псевдо-юрте — стоит это примерно 300 рублей. А на улице туристов ждут «фотомодели»: верблюд и сокол.

Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова У памятника Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова У памятника Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова У памятника Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова В музее под памятником Чингисхану в Цонжин-Болдоге. Екатерина Карзова

Героические памятники

Перед парламентом, на центральной площади имени себя стоит 16-метровое изваяние народного героя Сухэ-Батора. Его поставили в 1946 году в знак признания заслуг.

Именно здесь в июле 1921 года Сухэ-Батор провозгласил независимость Монголии от Китая. Статую окружают 14 львов, скрепленных между собой цепями, что символизирует несокрушимость страны.

Площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Площадь Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Зимой на бесснежной площади устанавливают ледяные горки и заливают каток.

Еще один героический памятник находится на горе Зайсан. Он посвящен 50-летней годовщине событий на Халхин-Голе. Выглядит как бетонная стела с монументальной фигурой солдата, за которым находится круговое мозаичное панно о дружбе советских граждан и монголов. Отсюда открывается вид на весь город.

Памятник к 50-летней годовщине событий на Халхин-Голе в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Памятник к 50-летней годовщине событий на Халхин-Голе в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Памятник к 50-летней годовщине событий на Халхин-Голе в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Памятник к 50-летней годовщине событий на Халхин-Голе в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Панорама с горы Зайсан в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

В Улан-Баторе есть еще один значимый военный памятник — дом-музей Георгия Жукова.

За операцию на Халхин-Голе полководец получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в конце 1960-х благодарные монголы присвоили ему звание Героя республики. Через десятилетие открыли мемориальный музей в доме, где Жуков жил с семьей в 1939—1940 годах.

Танцы и песни

У площади Сухэ-Батора находится Академический театр оперы и балета. Его красное здание, напоминающее богатый дом культуры, построили в 1950 году. Здесь представили более 100 мировых классических и национальных опер и балетов.

Нам посчастливилось попасть на концерт деятелей монгольской культуры. Оркестр с национальными инструментами. Лирические дуэты и горловые квартеты. И главное — энергичная хореография, при которой плечи танцоров будто бы начинают превращаться в крылья, а ноги, отбивающие сложный ритм, напоминают о скачущих по степи лошадях. Незабываемо.

«Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова «Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова «Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова «Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова «Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова «Хан-театр» в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Стоит также посмотреть выступление «Хан-театра». Помимо танцоров и музыкантов здесь выступают акробатки, которые, например, умеют держать тело на одном шесте зубами и демонстрируют чудеса гибкости. Коронный номер — попадание в мишень, стреляя из лука ногами, при этом стоя на руках.

Игра в кости

Насмотревшись на акробатические номера, можно и самим размяться на горных лыжах. В 13-км от Улан-Батора находится курорт Sky Resort. Шесть трасс разного уровня сложности и еще одна — для беговых лыж, сноуборд-парк, горки для «ватрушек».

Улан-Батор расположен на берегу реки Туул, на высоте 1,3 тыс. метров над уровнем моря (Барнаул, например, — около 200 м). Его окружают предгорья хребта Тангай и массив Богд-Хаан уул.

Sky Resort в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Sky Resort в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Sky Resort в Улан-Баторе. Екатерина Карзова Sky Resort в Улан-Баторе. Екатерина Карзова

Рядом с курортом есть площадка, где периодически проводят традиционное соревнование «Месен шагай». О тонкостях игры ничего не расскажем, потому что спортсмены не понимали по-русски. Но выглядело это так: две группы людей стоят на льду примерно в ста метрах друг от друга. У каждой расставлены небольшие мишени (окрашенные косточки животных), в которые нужно попасть маленьким металлическим снарядом (его пускают по льду).

После попадания игроки радостно или огорченно вскрикивают и записывают результат в тетрадь — значит, выигрывают самые меткие.

Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова Национальная игра в Монголии. Екатерина Карзова

Командная или одиночная эта игра, мы так и не поняли. Известно, что это были соревнования на приз мэра Улан-Батора — 500 тыс. тугриков (около 11 тыс. рублей).